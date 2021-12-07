喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

▲英國一群海軍男女士兵舉辦慶祝派對，狂飲過後，竟發生恐怖性侵事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國海軍一名26歲男性士兵6日參加了一名女船員的生日派對，但後來眾人都有些喝醉，突然有人嗨到大喊「裸體萬歲」（Naked mess），所有人開始脫去衣物。等到女船員清醒後發現，平時不怎麼熟識的男士兵竟然在愛撫自己，當場慘遭性侵。更令人惋惜的是，事發隔天就是女船員的生日。

根據《每日郵報》報導，事件發生在英國東北地區的6日晚間，當時這群海軍的船正在維修。匿名受害女船員向法庭表示，由於隔天是她的生日，船上的幾名同袍也剛好升職，於是同船的水兵們決定舉辦慶祝派對，眾人酒過三巡後，又到會議室點了披薩來吃，沒想到，此時突然有人大喊「裸體萬歲」（Naked mess），每個人開始脫掉上衣，互相把酒灑在身上，女船員上半身也脫得只剩下內衣。

根據會議室的監視器影片顯示，女船員除了把酒灑在自己身上，也灑向一群躺在地板上、半裸的海軍軍人身上，而其中就包含了負責工程技術的26歲上兵史都華（William Stewart）。女船員控訴，當她在另一個房間清醒過來後，突然發現平時不太熟悉的史都華正在愛撫她的乳房，並撫摸著她，接著，史都華走到床的另一邊，先是性侵了一名沉睡中的男性水兵，又回過頭來性侵她。

報導稱，史都華被軍事法庭判決性侵、攻擊與強制他人參與性行為等多項罪名成立，預計於12月稍晚被正式判刑。然而，史都華則辯稱，所有和其他船員的性行為都是出於雙方自願，並且是由他們煽動挑起的。

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