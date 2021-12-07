變種病毒Omicron襲捲英國！爆累計336例　疑已掀起「社區感染」

▲Omicron病毒恐怕早已在英國境內掀起社區感染（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎變異株Omicron從南非、波札那等非洲國家擴散後，亞洲、歐洲、美洲等都能見其蹤跡，而光是英國至今就累計336例，其中還有感染者不曾有過海外旅遊史，令專家質疑，Omicron病毒恐怕早已在英國境內掀起社區感染。

根據《路透社》，英國衛生與社會服務大臣賈維德（Sajid Javid）於當地時間6日表示，目前Omicron病毒已在英格蘭境內掀起社區傳播，不過是否該因此討論關閉從疫情中復甦，恐怕還為時尚早。

賈維德表示，「目前Omicron感染病例在英格蘭有261例、蘇格蘭有71例、威爾斯有4例，合計共為336例。其中，還包括和國際旅遊無關的病例，因此我們可以得出結論，目前英國境內恐怕有多個地區正掀起社區傳播。」

英國首相強生於6日表示，目前尚無須採取進一步的限制措施來防堵Omicron變種病毒。據悉，英國已宣布從奈及利亞、南非等非洲9國入境的旅客，須強制在飯店隔離；對此，賈維德表示，本周可供國際入境旅客隔離的飯店房間數量將增加一倍。

▼1207魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／ETtoday，點圖可放大）

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