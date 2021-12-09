街頭表演遭嗆「我給錢，請閉嘴」　她秒拿麥廣播「你XX小」網讚爆

記者張寧倢／編譯

許多熱愛表演者選擇成為街頭藝人，但並不是所有觀眾都是友善的。英國街頭女歌手洛依德（Samantha Lloyd）日前就在表演中途，遇到一名男子直接表示，「我給妳20英鎊（約新台幣735元）讓妳閉嘴。」洛依德當場回擊，影射他是「XX小的男孩」，而這段影片引發熱議，瀏覽次數已超過2100萬次。

▲英國街頭藝人被路人嗆「我給錢，你閉嘴」，她一秒回嗆，反應被讚爆。（圖／翻攝自TikTok／@samanthalloydmusic）

根據《鏡報》報導，洛依德經常在婚禮、派對、演唱會上表演，閒暇時間則會在街頭開唱，但她在TikTok上傳一則受辱的影片，標題寫著「我受夠了男孩的無禮」，那名男子表示要給20英鎊讓她閉嘴，洛依德當場用麥克風大聲回嗆，「這很沒禮貌！當著我的面說，來啊，我認真的，你過來當著我的面說。好啊，你可以走掉！滾開，小男孩，有小XX的小男孩。」

影片中可以聽見，洛依德的反應引起現場一陣歡呼，隨後有人打賞支持，她則為意外中斷表演向觀眾道歉。這段影片放到網路上後至今已有超過2100萬點閱、420萬人按讚，但留言區現已關閉。根據報導，先前有許多網友留言力挺洛依德稱，「謝謝妳讓他難堪」、「我覺得她的回應很完美」、「只有我喜歡妳這樣的回應嗎？」

不過也有人認為洛依德的應變方式不夠專業，、「她有一些態度需要放下，妳是歌手，不是每個人都會喜歡妳」、「妳必須很堅強才能在這一行獲得成功，如果做不來，那就別幹了」。對此，洛依德在影片中回應，「抱歉，我當時失去耐心了，反應很糟糕，但我幾乎每次表演都會遇到這種狀況。」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast