阿堂鹹粥漲到200元「很便宜」 　他揭這點超麻煩值得賣拉麵價

記者陳俊宏／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」宣布，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲至200元，引發討論。對此，作家朱宥勳表示，「阿堂鹹粥200元貴不貴？我覺得很便宜，不到70元要去買那一大鍋料。」他認為，虱目魚刺超麻煩，光是考慮讓它變成無刺的人工，所有鹹粥都值得賣到跟拉麵一樣價格吧。

朱宥勳7日在臉書說，他以前聽過非常粗的算法，就是「一道料理，食材只佔成本的1/3」，因為還有一大堆人事水電等開支，如果食材超過這個比例，利潤就會非常薄，甚至沒有利潤。

朱宥勳指出，由此來看，阿堂鹹粥200元貴不貴？他覺得很便宜，不到70元要去買那一大鍋料，「對，它每次端上來我都覺得是『鍋』，它真的就是特別大碗，真的沒有什麼好挑的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼阿堂鹹粥經常大排長龍。（圖／翻攝Google地圖）

朱宥勳說，而且虱目魚刺超麻煩，光是考慮讓它變成無刺的人工，所有鹹粥都值得賣到跟拉麵一樣價格吧；他一直覺得台灣所有品質優良的小吃（偷工減料的另當別論），本來就都有很大的漲價空間，「吃到便宜的東西，我當然會開心，但總也會憂慮錢是省到哪裡去了？」

朱宥勳認為，如果是省到讓業者自我剝削，那會不會過個幾年，老闆年紀大了、熱情熄了，這家店就消失了？真的是一面吃一面怕啊，「有合理價格，我們才能期待一家好店傳兩代三代四代啊。」

阿堂鹹粥日前宣布，魚貨原物料等一切食材價格不斷飆漲，因此店內於11月17日調整價目表；其中，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，其餘綜合鹹粥漲到140元，整間店漲價約10元至20元。