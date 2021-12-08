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阿堂鹹粥漲到200元　他點名星巴克、一蘭：大家根本搞錯重點

記者陳俊宏／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」宣布，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲至200元，引發討論。對此，律師林智群點名星巴克、一蘭拉麵，「一堆人抱怨鹹粥漲到200元很貴，我認為大家根本搞錯重點了。」

林智群7日在臉書說，「你應該問的是，鹹粥這種庶民小吃，為什麼人家可以賣到200元，還一堆人買單？」

林智群認為，現在一堆東西成本都漲，小吃店撐不住，該漲就漲，讓市場機制去決定這個決定是否正確，有什麼好吵的？漲價後，對價格敏感的顧客就不會去吃，喜歡他們家東西的顧客還是會去。

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▼阿堂鹹粥經常大排長龍。（圖／翻攝Google地圖）

▲▼再漲！台南阿堂鹹粥一碗要200元　網傻：我的媽呀。（圖／翻攝Google地圖）

林智群表示，因為不喜歡它漲價，就去人家網站貼負評，這些人的人品喔實在是…嫌人家賣得貴，就自己去市場買魚回家處理，刮鱗、剖腹、去內臟、挑刺，下鍋煮到入味，這樣最省了對吧？

林智群指出，「人家的工都不值錢喔？一杯星巴克160元，也沒看你們在靠腰。一蘭賣300元，料也沒比較多，還不是一堆人買單。」

阿堂鹹粥日前宣布，魚貨原物料等一切食材價格不斷飆漲，因此店內於11月17日調整價目表；其中，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，其餘綜合鹹粥漲到140元，整間店漲價約10元至20元。

▼星巴克。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

▼一蘭拉麵。（圖／黃克翔記者攝）

▲一蘭拉麵（圖／黃克翔記者攝）

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