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12星座「明年健康警訊」曝！天秤不舒服4個月、巨蟹要少外食

▲▼煩躁,工作,職場,壓力,筆電,煩心。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2022年你的健康運勢如何？占星專家一次報你知。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／陶文

守得住健康，才能守得住江山！健康是最大的財富，八股到不行的耳熟能詳，卻是千古不移的真道理。易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》提到，健康需要維護，良好的作息與飲食養生是好方法，而健康的環境與磁場卻也缺之不得。

可以預見的是健康的維護在2022年仍是十分重要的功課。就目前的現實面而言，疫情如何變化我們無法左右，不過自己家園的健康磁場肯定可以自己掌握。如果你想讓你的人生沒有前述狀況，生活可以更清幽順遂，這篇文章一定要耐心、用心閱讀。

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【牡羊座（03月21日～04月20日）】

雖然疫情獲得舒緩，不過變種現象此起彼落，再加上牡羊們的公眾領域磁場對於健康並不友善，因此該做的防護一點都不可馬虎。雖然這是個大利廣結善緣的流年，不過線上的互動更可無遠弗屆。另外值得提醒的是壓力的抒放，就從居家擺設改變著手，陽光和照明也缺之不得。

【金牛座（04月20日～05月21日）】

健康星的磁場並不理想，金牛們的2022恐怕是需要多留意養生保健的訊息。面對疫情需要的是防護，而不是畏懼，否則最容易受到傷害是內心的壓力。由於健康星與事業有關，因此千萬別讓今天的疲勞成為明天的過勞。2022年5月、10月和11月是金牛們最需要養護健康的時間。

【雙子座（05月21日～06月21日）】

健康宮位磁場不佳，而健康星也在釋放負能，這是個需要多用心照顧好健康的流年。從天星角度來說，雙子們的最佳養生策略就是放下，放下事業執著，騰出時間放空，否則最直接影響的就是免疫力的下降。另外值得提醒的是，出遠門除了要提高防護等級外，交通安全也需要用心思。

吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲巨蟹座自我保護機制不可少，專家呼籲最好減少外食。（示意圖／記者李佳蓉攝）

【巨蟹座（06月21日～07月22日）】

健康運以上半年為佳，8月開始要留意別給自己太大的壓力。雖然整體而言，健康運是理想的，不過對於與人近距離接觸的時候，還是需要多一些自我保護的機制。口罩戴好戴滿，隨時洗手，最好減少外食的機率。整體而言，提升自我免疫系統才是根本之道，就從維持正常作息開始。

【獅子座（07月23日～08月23 日）】

居家環境的整理十分重要，除了整潔、陽光充足、空氣流通外，風水布局也不宜忽略，因為整體好運勢與好健康磁場都源自於此。不過值得注意的是，由於工作運勢頗佳，因此有必要提防過於忙碌，而養大隱形健康殺手。平日對於飲食均衡這件事，有必要多費心思，只因為營養夠免疫系統才會更強。

【處女座（08月23日～09月23日）】

健康是最大的財富，因此管理好健康就是管理好財富。處女們的金錢星在2022年的關鍵星盤中出現在健康領域，而相位又不理想，這是一種警訊，那就是寧可花錢買健康，也不要因為健康而被迫花錢。後疫情時代，疫苗接種不遲疑，健康檢查也需要事先安排，有備無患，高枕無憂。

頭痛,感冒,發燒,脖子痛,頸部僵硬。（圖／記者黃克翔攝）

▲天秤座被點名一連4個月都會感覺身體不舒服。（示意圖／記者黃克翔攝）

【天秤座（09月23日～10月23日）】

健康運勢頗為理想，這是個適宜調養身體提升免疫力的流年。後疫情時代，維持健康靠的就是自體免疫力。值得提醒的是，由於健康星將於7月底進入逆行，一直到11月底，足足有4個月的時間，會讓天秤們感到不適，有必要提早預防。壓力是無形殺手，尤其是財務上的壓力更可怕。

【天蠍座（10月23日～11 月22日）】

過勞是健康的無形殺手。不過許多過勞的人，不認為自己過勞，反而覺得自己過得很充實，孰不知每天一點一滴積累的勞累，也在無聲無息的啃蝕健康。對於2022年天蠍座的健康運勢而言，就出現此種訊息。當天蠍們發覺這個世界不會因為誰缺席而停止運轉的時候，相信一定會有所醒悟。

【射手座（11月22日～12月21日）】

健康從疫情開始到現在都是生活上的重點功課。這是個需要打破舊有習慣的流年，與後疫情時代的生活方式十分吻合，那就是不要為了刺激與嘗鮮，而忽略自我衛生防護的措施。另外，最重要的健康養護宜從居家開始，每天早上9點至11點記得將除濕機打開，既旺風水，又提升居家的防護力。

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲除了調適心情、適時紓壓外，充足的睡眠也相當重要。（示意圖／記者謝婷婷攝）

【摩羯座（12月21日～01月20日）】

後疫情時代，即便環境的緊張氣氛已然舒緩，對於摩羯座而言，2022還是謹慎面對為宜。這一年有4個時段更需要謹慎以對，那就是1月14日至2月4日，5月10日至6月3日，9月10日至10月2日，以及12月19日至年底。這些都是要格外維護健康星的時段，而美好的心情也需要呵護。

【水瓶座（01月20日～02月18日）】

整體運勢是幸運的，不過健康磁場卻是需要呵護。尤其是身擔重任或企業老闆和主管都需要留意，那就是千萬不要過勞，也千萬不要把今天的壓力留給明天。心情的調適很重要，學會抽離與換位思考，讓身體和心靈都有喘息的時間。值得一提的是，偶爾示弱是無礙尊嚴的。

【雙魚座（02月18日～03月20日）】

磁場活絡，事業能量也超強，雖然這是個值得衝衝衝的流年，不過在衝事業和實現夢想的同時，健康的養護恐怕不宜忽略。2022年雙魚們的健康星出現一種過度消耗的現象，就用一句台灣諺語「賺錢有數，健康要顧」。就星盤角度觀察，發覺呼吸與飲食系統最需要用心保養。

本文摘自：《2022虎年開財運賺大錢》／陶文／時報出版

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

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