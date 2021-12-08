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2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

▲▼幸運,開心,高興,職場,財運。（示意圖／shutterstock）

▲2022年有「5生肖」鴻運當頭。（示意圖／shutterstock）

記者林懿捷／綜合報導

2021年即將來到尾聲，受到疫情影響，今年大家齊心一起度過了「消失的半年時光」，面對新的一年，會有什麼樣的命運在等著？是柳暗花明、還是烏雲密布？運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析了12生肖在虎年的運勢，教大家在新的一年，如何趨吉避凶，擺脫厄運迎接好運，其中生肖牛、兔、龍、羊、狗的人，受到吉星庇佑，一整年虎虎生風，只要把握這一年的好運、努力發揮自我，就能讓人生更上一層樓。

生肖鼠
一向謹慎細心的屬鼠人，在2022年需更加小心，「傷官」臨命是非多，凡事要三思而後行，避免受到意外損傷；逢「驛馬星動」，動則吉，而生肖鼠之人，雖然生活中有所變動，但機遇也在其中，搞不好有意外的橫財。

生肖牛
單身的屬牛之人，在2022年由於「紅鸞」星動，能獲得好桃花，覓得良緣。不僅桃花運好，其他方面也很順利，職場上將迎來不少表現機會，渴望取得突破，因此財運也跟著好轉，是愛情事業兩得意的一年，好好把握這年的運勢，努力打拚！

生肖虎
2022年是生肖虎的本命年，在工作中易受阻礙和考驗較多，可能會面臨收入不穩，意外失財的情況，容易破財，切忌大手大腳的消費，與其花大錢不如投資一些保值的固定資產，而「左輔星」降臨，可幫助屬虎之人穩守財庫。

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生肖兔
2022年屬兔人有「正印、太陽」兩顆吉星的庇護，凡事都能逢凶化吉，順順利利，因此得到豐厚的報酬，求財路一片光明，但絕不要驕傲自滿，將「樹大招風」謹記在心，也要小心被他人算計，把你的功勞搶走。

生肖龍
聰明伶俐的屬龍人，學習任何新事物都有天賦，在2022年文運頗佳，「文曲星」落入命宮，適合求學，博取功名，但是由於「七殺」凶神出現，表示可能會受到小人阻撓，會有口舌是非，或者陷入官司，若能提前預防，小心行事便可平安無事。

生肖蛇
生肖屬蛇之人，受「勾絞」凶星的影響，2022年社交運較差，與人相處恐有摩擦，導致辦事不利。在人際關係層面，建議聽取多方意見，做事深思熟慮，將一些不必要的應酬推掉，靜下心沉澱自己，加強自身的實力，提升自我才是上策。

生肖馬
屬馬之人連續經歷了兩年犯太歲，相當渴望盡快轉運！而2022年會一改頹勢，有「三合貴人」的幫忙，可藉由上司、長輩及旁人的提攜，獲得更大的發展舞台，若能主動拓展自己的社交圈，將會得到很好的歷練。

生肖羊
屬羊之人在今年運氣頗差，然而在2022年轉運了，有很大的上升空間，能在工作領域上有所發揮，一展抱負。得益於「天喜、陽德」等福星的出現，渴望家庭美滿，事業雖有辛苦但有所回報，福氣滿滿。

生肖猴
屬猴之人在2022年犯「衝太歲」，最好提前做好準備，以免生計受到影響，在投資方面需謹慎為妙，不要做高風險的投機行為，與朋友之間的金錢往來更要小心，要好好識人，以防被陷害、騙取錢財。

生肖雞
2022年對屬雞的人來說，情勢較為平順，流年逢天乙貴人、月德貴人入命，易得貴人幫助；生肖雞的人運勢較往年佳，在事業、財運、福運上有明顯的好轉，工作生活順利，有許多喜事，財運亨通。

生肖狗
屬狗之人在2022年可謂是苦盡甘來，得益於「三合」吉星的照耀，若是創業者，會找到優質的合作夥伴，利於擴大經營規模；上班族也有望好運降臨，將有千載難逢的好機遇出現，得好好把握。若是主動表現，會受到他人賞識，前途一片光明。

生肖豬
屬豬之人在2022年「破太歲」的作用下，恐怕不順，具體表現在財運、事業、身體狀況等運勢波動起伏較大。最好將重點擺在人脈累積，多與能力之人好好交流，若是主動學習，將會有不錯的斬獲。

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