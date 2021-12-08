　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台首座實體社大月眉學園揭牌　林右昌期許基隆社大引領全國

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌 林右昌期許基隆社大引領全國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌，林右昌期許基隆社大引領全國。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆社大運用停招的月眉國小校區，在基隆市政府的媒合之下，成立全台首座「實體社大」，市長林右昌與教育部終身教育司司長李毓娟，及蔡素貞校長今（8日）下午為社大月眉學園揭牌，期許基隆社大成為引領全國社大的發動機。林右昌表示，「全齡社大」、「實體社大」能夠在基隆實現，是很重要的里程碑，並給蔡校長更多的支持及鼓勵。

林右昌今日以「半個主人」的身份感謝大家參與月眉學園揭牌典禮，並表示他在蔡素貞校長接掌社大時，便希望在基隆推動社大2.0，期許基隆社大成為引領全國社大的發動機，其中「全齡社大」、「實體社大」更是重要的目標，感謝蔡校長在短短時間內便實現這個目標，也感謝全國社大在背後的支持。

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌 林右昌期許基隆社大引領全國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌。

社大月眉學園揭牌典禮，也結合「社大2.0論壇暨全國社大校長主任行政會議」邀請全國各社大參與，由全國首創實體社大的推動靈魂人物林市長針對城市治理及社大發展願景進行分享，除教育部終教司李司長蒞臨指導，基隆市各界貴賓及來自全臺社區大學校長們，一起見證這歷史性的一刻，感受基隆的蛻變！

臺灣自1998年成立社區大學以來，為公民社會之形塑與永續發展貢獻卓著，囿於資源有限，因無獨立與足夠的空間，社大學員之間的互動很難提升，文化特色也不易形成。基隆社區大學自1999年肇建成為全國第三所社大起，歷經全體夥伴群策群力；2021年8月適逢月眉國小併校，基隆市政府將校區交付基隆社大營造為適合全人教育、全時學習之場域，經積極整建於12月落成啟用，成為首座供市民學習與社群合作之實體場域。

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌 林右昌期許基隆社大引領全國。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2021年8月適逢月眉國小併校，基隆市政府將校區交付社大營造為適合全人教育、全時學習之場域。

教育處表示，承襲著林市長於今年2月所召開之「社大2.0基隆領航-台灣社大新創啟航」記者會承諾，以最短的時間擘劃月眉學園，是一所從小學到銀髮族的「全齡」及有專屬場域的「實體」社大，成為全國社大的新起點。並於4-10月籌備期間，持續積極與本市各級學校進行對話、舉行論壇，亦向國教署申請「基隆社大與12年國教共彈共舞跨界協作計畫」，發展出具有在地特色之校本課程。

教育處指出，月眉國小已有57年歷史，現在華麗轉身，由基隆社大接棒，未來將結合師生及社群夥伴力量，將月眉學園打造為「一個作伙學習‧翻轉地方基地；一個社大2.0實踐的起點」，作為地青年創新創業培力基地、基隆社造基地、環境教育場域、與自學生及在學生的學習資源融為一體，以落實場域之共創・共作・共享・共好精神。

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌 林右昌期許基隆社大引領全國。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

基隆3月大女嬰「突癱軟亡」今相驗　保母沒證照最高罰3萬

國寶台灣藍鵲賤賣800元　自稱「金山藍鵲」男子下場慘

警調查6年前桃園海域無名女屍　女兒落淚指認：有感覺是我母親

獨／李應元骨灰植存長眠法鼓山　追隨已故聖嚴法師

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

屏東大店長工讀生「三恆一樹王品超」　成營收上千萬元執行長

疫情解封吹起露營風　業者喊明年阿里山推露營節開千帳

第四屆桃園青年諮詢委員徵選ING　歡迎關心市政發展青年報名

全台首座實體社大月眉學園揭牌　林右昌期許基隆社大引領全國

重量級卡司登場　李筱峰《小瘋人生》12／12桃園講唱會發表

美到外地人也想收藏！中捷透明票卡每款特製設計　連普通票都好看

吃深海魚變吃毒！醫曝人體內重金屬排名：小心兒童氣喘長不高　

《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

屏東大店長工讀生「三恆一樹王品超」　成營收上千萬元執行長

疫情解封吹起露營風　業者喊明年阿里山推露營節開千帳

第四屆桃園青年諮詢委員徵選ING　歡迎關心市政發展青年報名

全台首座實體社大月眉學園揭牌　林右昌期許基隆社大引領全國

重量級卡司登場　李筱峰《小瘋人生》12／12桃園講唱會發表

美到外地人也想收藏！中捷透明票卡每款特製設計　連普通票都好看

吃深海魚變吃毒！醫曝人體內重金屬排名：小心兒童氣喘長不高　

《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

周曉涵床照太辣了凍未條！宥勝拍親熱戲不准老婆探班

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

接種莫德納　彰化衛生局送100元

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

才說不抓逾期移工　她打疫苗秒被抓

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

婦人意圖輕生　警鬼門關前一把救回

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

台南保時捷中心上樑

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

移動式地磅 強力取締大型車違規

更多熱門

相關新聞

基隆3月大女嬰「突癱軟亡」13日解剖　保母涉過失致死10萬交保

基隆3月大女嬰「突癱軟亡」13日解剖　保母涉過失致死10萬交保

基隆一名林姓保母昨（6日）上午帶著3個月大的女嬰，搭乘計程車到基隆長庚醫院急救，後再轉往林口長庚醫院搶救，仍宣告不治，警方報請檢方7日下午1時30分完成相驗，為釐清死因訂於13日解剖。基隆地檢署檢方表示，經檢察官複訊3名關係人，訊後認林姓保母涉過失致死罪嫌，諭令10萬元交保。

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

「搖滾基隆大步走」跨年晚會　7分鐘煙火秀迎新年

「搖滾基隆大步走」跨年晚會　7分鐘煙火秀迎新年

基隆3月大女嬰突癱軟亡今相驗　保母沒證照

基隆3月大女嬰突癱軟亡今相驗　保母沒證照

3月大女嬰不明癱軟亡　保母被警帶回

3月大女嬰不明癱軟亡　保母被警帶回

關鍵字：

基隆月眉國小社大林右昌

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面