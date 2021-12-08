全台首座實體社大月眉學園揭牌　林右昌期許基隆社大引領全國

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌，林右昌期許基隆社大引領全國。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆社大運用停招的月眉國小校區，在基隆市政府的媒合之下，成立全台首座「實體社大」，市長林右昌與教育部終身教育司司長李毓娟，及蔡素貞校長今（8日）下午為社大月眉學園揭牌，期許基隆社大成為引領全國社大的發動機。林右昌表示，「全齡社大」、「實體社大」能夠在基隆實現，是很重要的里程碑，並給蔡校長更多的支持及鼓勵。

林右昌今日以「半個主人」的身份感謝大家參與月眉學園揭牌典禮，並表示他在蔡素貞校長接掌社大時，便希望在基隆推動社大2.0，期許基隆社大成為引領全國社大的發動機，其中「全齡社大」、「實體社大」更是重要的目標，感謝蔡校長在短短時間內便實現這個目標，也感謝全國社大在背後的支持。

▲全台首座「實體社大」月眉學園揭牌。

社大月眉學園揭牌典禮，也結合「社大2.0論壇暨全國社大校長主任行政會議」邀請全國各社大參與，由全國首創實體社大的推動靈魂人物林市長針對城市治理及社大發展願景進行分享，除教育部終教司李司長蒞臨指導，基隆市各界貴賓及來自全臺社區大學校長們，一起見證這歷史性的一刻，感受基隆的蛻變！

臺灣自1998年成立社區大學以來，為公民社會之形塑與永續發展貢獻卓著，囿於資源有限，因無獨立與足夠的空間，社大學員之間的互動很難提升，文化特色也不易形成。基隆社區大學自1999年肇建成為全國第三所社大起，歷經全體夥伴群策群力；2021年8月適逢月眉國小併校，基隆市政府將校區交付基隆社大營造為適合全人教育、全時學習之場域，經積極整建於12月落成啟用，成為首座供市民學習與社群合作之實體場域。

▲2021年8月適逢月眉國小併校，基隆市政府將校區交付社大營造為適合全人教育、全時學習之場域。

教育處表示，承襲著林市長於今年2月所召開之「社大2.0基隆領航-台灣社大新創啟航」記者會承諾，以最短的時間擘劃月眉學園，是一所從小學到銀髮族的「全齡」及有專屬場域的「實體」社大，成為全國社大的新起點。並於4-10月籌備期間，持續積極與本市各級學校進行對話、舉行論壇，亦向國教署申請「基隆社大與12年國教共彈共舞跨界協作計畫」，發展出具有在地特色之校本課程。

教育處指出，月眉國小已有57年歷史，現在華麗轉身，由基隆社大接棒，未來將結合師生及社群夥伴力量，將月眉學園打造為「一個作伙學習‧翻轉地方基地；一個社大2.0實踐的起點」，作為地青年創新創業培力基地、基隆社造基地、環境教育場域、與自學生及在學生的學習資源融為一體，以落實場域之共創・共作・共享・共好精神。

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