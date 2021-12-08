快訊／新店槍手下機「癲癇發作」！　緊急送上救護車

記者柯振中、黃彥傑、黃宥寧／台北報導

新店槍擊案的槍手黃泳群犯案後潛逃出境，被廈門市公安機關遣返回台，經過3小時53分鐘的延誤，8日晚間6點33分終於抵台。不過，黃嫌下機後疑似癲癇發作，導致身體不適，由警方安排醫護人員診療當中，後續則搭救護車，送往台北仁愛醫院治療。

【19：47更新】：新店槍手已經上救護車，救護車離開管制區，目前正在前往台北仁愛醫院。

黃泳群11月22日犯下槍擊案，立刻潛逃出境，搭機前往福建廈門。不過，大陸國台辦發言人馬曉光7日表示，廈門市公安機關決定將人遣返回台。刑事局兩岸科幹員受命前往廈門，在機場將黃嫌上銬，搭乘立榮航班返台，原訂下午2點40分抵達國門，但班機誤點，直到晚間6點33分才抵達松山機場。

▲▼黃嫌準備搭救護車前往台北仁愛醫院。（圖／攝影中心攝）



在黃嫌落地前，多位刑事局除暴特勤隊隊員已經在航廈等候，身穿防彈背心、戰術頭盔以及防毒面具，等到人一下機，立刻上前將人押走。

▲▼新店槍手上救護車，救護車離開管制區。（圖／記者黃宥寧攝）



不過黃嫌下機癲癇發作，由警方安排醫護人員診治，後續則由救護車送醫治療。救護車晚間7點27分抵達現場，進入機場管制區，準備將黃嫌送往台北仁愛醫院治療。

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