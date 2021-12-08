曾被林秉樞「網軍頻道」訪問　許淑華喊冤：只見過1次面

▲台北市議員許淑華受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，林男後被起底無業卻有存款2336萬元，疑似靠當網軍賺錢，資深媒體人黃揚明8日爆料，林秉樞曾對綠營友人宣稱操作匿名側翼粉專叫「母湯害台灣」，且其還有個YouTube頻道。根據該名為「母湯」的YouTube頻道資訊，其曾在2年前訪問民進黨立委郭國文、市議員許淑華、戴瑋姍等人，對此，許上午受訪喊冤大嘆很衰說，「這件事情跟我無關，我只見過他（林秉樞）那一次面。」

黃揚明今天指出，林秉樞操作的側翼粉專「母湯害台灣」還有YouTube頻道，但因為訂閱人數才66人，總點閱數才3千多，且影片只有5支、停更超過2年。

根據該YouTube頻道資訊，「母湯」在兩年前分別訪問郭國文、許淑華、戴瑋姍等人，進行快問快答。對此，許淑華今天受訪說，她只見過林秉樞1次，也是林男主動到辦公室邀請她拍影片，當時想說適逢選舉，多一點人認識沒有關係，「我只見過他那1次面，之後就再也沒見過了」；她還說，當時拍完影片之後，也不曉得放在哪裡，直到今天早上才看到，好像才70幾個人看過而已，「所以根本沒有意義」。

許淑華大嘆說，「真的很衰！真的跟我沒有關係！真的是無妄之災」，何況從頭到尾只在網路看過，完全不認識這個人。

媒體追問，過去是否知道「母湯害台灣」這個粉絲專頁？許淑華自嘲說，她過去常常在網路上被攻擊，不曉得哪些團體在攻擊，反正她覺得該做的就會在臉書上分享，該質詢、該問什麼都會講，且完全不了解網路運作，「在網路上有這麼多的側翼，我們對這塊真的不是很清楚」、「我根本不知道他（林秉樞）是網軍啊！」

