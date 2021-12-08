發動街頭喊「支持民進黨要四個同意」　罷捷發言人挨告了

記者陳宏瑞／高雄報導

公投日逼近，前「罷捷」發言人徐尚賢最近發動機車族巷戰，在高雄街頭高喊「支持民進黨要四個同意」，企圖誤導選民民進黨的公投主張，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟的4名子弟兵8日前往高雄地檢署告發徐尚賢違反公投法，要求檢調嚴辦此事。

▲民進黨市議員擬參選人控告罷捷發言人。（圖／記者吳世龍攝）

大岡山地區議員擬參選人林志誠指出，四大公投案攸關台灣這塊土地的永續發展，也牽動全台2300多萬人民的未來，正反雙方應以理性思辨來論述、宣傳，但徐尚賢等人明明不是民進黨員，卻四處放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」之不實言論來誤導民眾，意圖混淆民進黨「四項不同意」的堅定立場。

▲民進黨市議員擬參選人提出影片控告罷捷發言人。（圖／記者吳世龍攝）

前金、新興、苓雅區議員擬參選人鄧巧佩出示7日晚間熱心民眾在鳳山火車站錄下的徐男宣講影片，質疑徐尚賢向民眾自稱是「鳳山阿鴻」，根本是想藉此擾亂民眾，這種影響公投正確性與公平性的做法應受最嚴厲之譴責。

旗山、美濃等區議員擬參選人李庭慧說，四大公投影響台灣未來甚鉅，執政黨的態度與選擇自然深受全民關切，有心人士刻意扭曲民進黨的立場，無異是要讓台灣民主走回頭路。

前鎮、小港區議員擬參選人黃雍琇表示，正反雙方在公投前的所有攻防與討論，都應該是為了讓大眾對公共事務有更多的關心與了解，如果以造謠、矇騙的方式來操弄投票意向，不僅違背公投初衷，更是在戕害台灣民主。

祺勝聯合法律事務所律師陳佳煒指出，徐尚賢曾自承是國民黨黃復興黨部的黨代表，應深知各黨派對於公投案的政治立場為何，卻仍對公眾放送完全相反的不實言論，許多民進黨的支持者都可能被這樣的行為所誤導，進而影響公投正確性，恐已觸犯「公投法」相關規定。