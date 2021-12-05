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女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

▲女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲品田山救援不易，6名搜救人員歷盡千山萬水，才接觸到墜谷者。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「武陵四秀」之一的品田山昨（4）日又傳出有山友墜谷意外，新竹縣政府消防局山搜小隊昨日午間抵達進行搜救，接觸到山友時已明顯氣絕多時，搜救人員連夜將遺體從逾百公尺深的山谷先拖拉上山，於新達山莊短暫休息，補充體力後，今凌晨4點再繼續拖往三角點，大約9時許由直升機將遺體協助吊掛回竹東，交由員警進行後續事宜。

據了解，本次墜谷是一名32歲顏姓女山友，苗栗人，本月2日與2名友人相約攀登武陵四秀，3人都有登山經驗，不過這條路線卻是第一次走，第3天，3人從品田山山角點下山，走在最後的顏女卻失足墜崖。

由與谷間深不可測，同行山友無法目視其傷勢，台中市119獲報後立刻轉往最近的權責單位、新竹縣消防局，竹縣119隨後出動6人搭乘直升機前往現場，下午4時許，搜救人員終於接觸到顏女，只可惜她已死亡。

新竹縣消防局表示，這次的墜谷意外與5月初的墜谷案相同地點，都在第二斷崖，兩者距離約50公尺，該處斷崖雖有架設繩索，但可能不夠完善，建議權管單位應該檢討加強安全設施，以避免憾事再度發生。

▲女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼人員以繩索吊掛、人力拉托的方式將遺體從山谷慢慢運至路面。

▲女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲山谷地勢陡峭，且無其他可借助施力方式，只能以人力慢慢將遺體拉運上來。

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