出租FB帳密1個月爽收2萬　新竹男再辦銀行綁定險成人頭戶

▲竹北分局連續接獲2起詐騙，民眾差點成為集團幫兇。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

詐騙手法層不出窮，有民眾聽信詐騙集團話術出租臉書帳號，之後為領取租金被哄騙綁定多家銀行，差點淪為人頭戶，還好被機警行員發現，即時通報警方，扼殺不法苗頭。警方說，網路詐騙手法五發八門，凡舉工作輕鬆投資高報酬，都要小心求證，避免落入陷阱還惹得一身騷。

竹北分局表示，上個月25日接獲玉山銀行行員轉報，一名男子在臉書看到徵打工廣告，對方聲稱以2萬元的價格向他租借臉書帳號一個月，出借2星期後他向對方詢問，希望能先收取一半租金，並聽信對方要求，在一虛擬貨幣網站的BITPRO帳戶綁定自己的銀行帳戶，之後又陸續綁定多個銀行帳戶，直到前往玉山銀行時，被行員發現可能是詐騙集團要獲取人頭帳戶的手法，才通知警方到場。

同日下午，國泰金控行員也通報，一名男子經友人推薦，加入一投資網站Linked Markets(https://www.linkedar.com/)，稱該網站初辦帳號後獲利，需匯款新台幣10萬元，才能解除鎖定，領出線上操作所得，裡面亦會有老師教導如何投資，男子前往銀行貸款10萬元，希望能領回獲利。

▲▼詐騙集團要求男子互相綁定多著帳戶，後來被銀行發現有異狀，才通知警方到場了解。

行員同樣通報警方到場了解，經解釋，該手法類似詐騙集團常用手段，屆時男子恐在不知情中就成為車手共犯，或是被列為警示戶。兩位民眾恍然大悟，也警惕勿貪圖小利反成為共犯，同時避免不必要的財物損失。

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