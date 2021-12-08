他說Omicron是天使帶來福音　斷言1關鍵轉化「疫情將正式結束」

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

南非11月26日向世衛組織（WHO）通報新冠肺炎新型變種「Omicron」後，短短幾天數十國家皆有確診個案，各國如坐針氈。不過，醫生出身的民進黨前立委沈富雄8日指出，Omicron傳播速度雖快，但沒比Delta快多少，且毒性低到有人只流鼻涕，重症少，沒人需要氧氣，而且沒有獲報死亡個案。他強調，如果全球疫情的主流病毒快速由Delta轉為Omicron，這將是疫情的正式結束。

沈富雄今天在臉書開門見山直指，Omicron不是魔王，不是瘟神，它是天使，給大家帶來福音。「專家學者、防疫大員都錯了！我不是魔王，不要給我扣帽子。」沈富雄強調，如果全球疫情的主流病毒快速由Delta轉為Omicron，這將是疫情的正式結束。

他說，如果Omicron「流感化」，那只有高風險的老人家需要打第三針；如果Omicron「感冒化」，那全國都不需要打第三針，「有誰聽過為感冒打預防針！」入境若查出Omicron變異株，不需隔離，是Delta才隔離。Omicron應視為「自然免疫」，等於替台灣提高疫苗覆蓋率。

沈富雄也表示，他自己11月30日貼出「全球對Omicron的過度反應」一文，並預測：(1)傳播速度快；(2)毒性低；(3)重症率低；(4)致死率（大家都誤稱為死亡率）低。結果，不但全部正確，而且趨勢看來更為樂觀，因為傳播速度雖快，但沒比Delta快多少，毒性低到有人只流鼻涕，重症少，沒人需要氧氣，而且沒有獲報死亡個案。

「不信，請看昨天紐約時報有關南非Omicron確診數與致死數的7日平均線，確診數只比前三波快一些，但致死數幾乎是零。讓我們一齊額手稱慶，天佑吾民！」沈富雄如此表示。