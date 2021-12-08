Omicron重症、死亡沒預期嚴重！羅一鈞：重點高風險國家有望調整

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

Omicron變異株擴散全球多個國家，國內境外移入也未有減緩趨勢，甚至鄰近的韓國等也出現Omicron的蹤跡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，Omicron的重症及死亡情形看起來未如預期的嚴重，且若像研究顯示的結果，不像Delta導致的疫情這麼厲害，甚至也會再就重點高風險國家調整。

Omicron的擴散讓不少人憂心忡忡，鄰近台灣的韓國也已確定被Omicron入侵，且近來疫情相當嚴峻，確診數甚至突破7千例。對此，我國的重點高風險國家政策是否會再調整，羅一鈞今（8）在疫情記者會上提到，目前而言，歐洲國家的社區感染或群聚情形是較為嚴重，另外美國也有社區傳播的狀況。

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不過，以亞洲來說，相對是境外移入個案居多，羅一鈞指出，少數像韓國已經有小規模的社區傳播鏈出現，但仍會密切注意。

羅一鈞說明，主要是Omicron的重症及死亡看起來並沒有如預期嚴重，不過後續還要再觀察，並追蹤南非、國際上Omicron的病例，若確實如研究顯示，導致嚴重疫情的狀況不像Delta這麼厲害，甚至也會就重點高風險國家的管制再調整。

羅一鈞說，Omincron就一般冠狀病毒突變還有流感化趨勢來看，以目前基因分析跟重症初步資料研判，傳播力可能有提高，但重症、死亡率可能比Delta來得低。不過，仍需觀察一兩週後做最後驗證，而這也是目前對於Omicron的威脅，相對較為樂觀一點的部分。

羅一鈞指出，比較令人擔憂就是傳播力評估會比Delta略高，至於對疫苗保護效果，初步看到國際上的中和抗體濃度分析，是都有比Delta產生的抗體效果更差一些。

只是，疫苗效果是否就因此比Delta更弱，羅一鈞認為，有待更進一步資料驗證，綜合評估，是有好消息、也有較不利於防治的消息，總的來說，社區柔有境外的威脅，各國依舊如臨大敵，不會放鬆。