強制打2劑擴大到26類場所！郵差、外送員、賣場收銀員都在列

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布強制完整接種類別再擴大，包括第1、2、3、7類、殯葬業、外送員、賣場收銀員、郵差、國籍航空機組員等都在名單中。

副指揮官陳宗彥表示，中央各部會及地方政府權管場所場域工作人員及從業人員，屬於維持醫療及防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象），以及矯正機關、殯葬場所工作人員等，因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」特性，將強化疫苗接種規範。

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陳宗彥表示，上述中央各部會及地方政府權管場所場域工作人員/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天（最晚應於110年12月17日前接種第2劑疫苗）；新進人員於首次服務前，倘未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

若曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，儘速完整接種COVID-19疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

指揮中心強調，為確保相關場所場域人員自111年1月1日起皆能符合上開規範，各相關部會及地方政府將加強督導，請相關場所場域鼓勵未完整COVID-19疫苗接種工作人員及從業人員，儘速於110年12月17日前完整接種2劑疫苗。

▲▼強化部分場域人員疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼明元旦前應完整接種疫苗人員名單。（圖／指揮中心提供）。※點圖放大



▲明元旦前應完整接種疫苗人員名單。（圖／指揮中心提供）※點圖放大