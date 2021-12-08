農地施用「有機肥」遭開罰　嘉縣：未完整熟成等同廢物　

▲義竹農地施用有機肥未符合產品規範，開罰！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局獲報義竹鄉一農地疑似掩埋散發臭味的不明黑色土方，經會同警方前往稽查，發現地主向台南市某肥料公司購買有機肥進行農地改良，環保局進一步查核該肥料公司出售的產品並未符合廢棄物清理計畫書內容，已違反廢棄物清理法規定，將依廢棄物清理法規定處六千元以上三百萬元以下罰鍰。至於肥料公司所施用或提供未經過完整熟成程序的有機肥半成品，等同廢棄物，環保局將釐清是否觸犯廢棄物清理法刑責。

嘉義縣環保局長張根穆表示，該肥料公司為台南市環保局列管的再利用機構，收受禽畜糞、食品加工污泥等從事有機肥製造，領有肥料登記證。完整熟成的有機肥不會散發嚴重臭味，義竹鄉農地所使用的有機肥卻散發臭味，疑似有機肥未完整熟成，將會同台南市環保局至該肥料廠勘查釐清。



環保局強調，施用未完整熟成的有機肥，除造成空氣污染、涉及空氣污染防制法罰則規定外，未經完整熟成程序的有機肥半成品等同廢棄物，若遭任意棄置或掩埋，情節嚴重者，可能觸犯廢棄物清理法刑責。

環保局說，少數不肖業者以合法掩飾非法，以過多比例的禽畜糞、有機污泥等參配成所謂的「有機肥」，再以便宜價格甚至免費提供給農民使用，「便宜沒好貨」，呼籲農友勿貪圖便宜，如購買的有機肥有嚴重臭味，有可能是半成品或禽畜糞、有機污泥等參配不當，掩埋於農地可能觸犯刑責。

民眾若發現有施用有機肥造成環境惡臭，請撥打環保局公害陳情專線：0800-066666