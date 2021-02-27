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台青西遊記／他的「糞」鬥史...聞雞屎像蛋糕　勇闖成都圓環保夢

 記者任以芳／四川成都報導

「我的工作就是鏟屎官」，來自台灣屏東青年蔡侑惟幽默地介紹，自己的艱苦的「糞」鬥史。今年27歲的他，大學專業唸的酒店管理，三年前畢業後卻一頭栽進「便便的世界」，到處回收家畜、家禽的排泄物製成有機肥。蔡侑惟接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「曾經剷雞屎剷到精神錯亂，以為聞到蛋糕香。」如此辛苦的工作，父母也心疼，但他依然堅定從事有機廢棄物無害化處理，只因看見大陸有機環保的潛力與商機。

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲成都台青蔡侑惟身為台商二代，不接班，選擇有機環保事業。（圖／記者任以芳攝）

外型斯文、白淨的蔡侑惟從小對大陸不陌生，父母本身也是台商，三年前他從華僑大學酒店管理科系畢業後，原本家人有意安排接班之路，處於迷茫期的蔡侑惟剛好以志願者身份，到成都參加環保相關活動，意外找到工作方向。

蔡侑惟對於「快速處理有機廢棄物」項目深感興趣，認為這是很有前瞻性的事業，在經濟、生態環保上打造良性循環，商機無限。於是他義無反顧的投入到腐植、家畜家禽糞便處理的工作，開始自己「鏟屎」人生。

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲蔡侑惟每天任務就是「鏟屎」製成有機肥。（圖／記者任以芳攝）

說起自己「糞」鬥史，蔡侑惟必須常去四川各地收集便便，到偏鄉農村鏟屎。有一回和同事在高山上養雞場工作，印象極為深刻，因為每次回飯店身上雞屎味像深入骨髓一樣，完全洗不掉。

 他說，「當時做到有點精神錯亂，雞糞的味道鏟到一半，怎麼像蛋糕的味道..（笑）。」相較其他有機回收物，牛糞是最不臭的糞便，其他的特別可怕，直衝靈魂。

▼台青蔡侑惟的「糞」鬥史，回收各類家畜排泄物製成有機肥。（圖／記者任以芳攝）

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲台青蔡侑惟手中的「生物酶催化劑」能讓有機廢棄物轉化成有機肥。（圖／記者任以芳攝）

至於「鏟屎」後怎麼活化運用？蔡侑惟任職的四川成都速肥綠能科技有限公司，擁有獨家有機廢棄物快速製成有機肥技術。採訪過程中，蔡侑惟一邊鏟牛糞一邊介紹，本該丟棄的枯黃秸桿成為重要原料，碾碎後調和牛糞含水率，再加入公司的秘密武器「生物酶催化劑」技術，快速把糞便轉化成有機肥。

透過這項技術，蔡侑惟說，「可以在三個小時內，把機廢棄物轉化高品質有機肥成，用在土壤裡不會有草籽、病蟲卵、病蟲害，也不會造成二次污染。」他的公司曾接手兩塊有塑膠膜和農藥污染的農地，養地三年後恢復原有生態，再使用有機肥，如今種出蔬果特別香甜，也讓傳統農家人見證土壤的「好改變」。

▼使用有機肥能讓農作物自然生長，蔬果香甜。（圖／記者任以芳攝）

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲有機農場自然法則，放養家畜施肥農地、吃害蟲。（圖／記者任以芳攝）

除了推廣回收再製有機肥，蔡侑惟和成都台商「諾愛之家」合作，把台灣的精緻農業理念，先進設備等引入四川，慢慢深耕當地農業。他內心還有個遠大的目標，希望教導更多農村拋開「傳統堆肥種植」，打造自體循環的有機農場，必須結合動物、微生物、土壤、作物與人類，透過五大循環來建立有機新世界。

該如何完成這項任務？蔡侑惟笑著說，「我得學著和新合夥人打交道，眼前看到的雞、羊不是單純買賣關係，牠們可以幫忙吃掉農場的蟲子，之後的排泄物也是有機肥料來源之一。」農場裡家畜每天有固定時間放風，巡視農場有沒有害蟲，也是很重要的施肥官。

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲成都不少養生社區重視「有機生態」。（圖／記者任以芳攝）

除了扎根農村振興，蔡侑惟有機肥事業也打入新生態社區。由於，成都周邊不少退休人士嚮往田園生活，透過使用有機肥種植蔬果、花草，自給自足。不只養生飲食開始流行，回顧大陸40多年來經濟改革高速發展後，環保意識開始抬頭，「綠水青山就是金山銀山」，環境永續工作備受重視。

提前嗅到商機的蔡侑惟也發現，「目前四川有很多地方開始打造有機肥示範園區，像是化肥減量、有機廢棄物的無害化、快速化處理，當地政府都非常重視。」帶動未來有機廢棄物處理產業的無限延伸。

▲▼四川、成都、台青、蔡侑惟、農場、有機肥、雞、羊、牛。（圖／記者任以芳攝）

▲蔡侑惟與外國朋友介紹有機廢棄物再製的生態循環。（圖／記者任以芳攝）

如今，一心熱衷環保事業的蔡侑惟，也獨自在成都生活三年多，與家人聚少離多。當記者問，「爸媽對自己事業支持嗎？」蔡侑惟表示，剛開始家人並不諒解，這幾年自己用行動證明有機環保永續性價值，漸漸地家人開始理解他的堅持，「儘管父母也是嘴巴說說，最後還是默默支持我的工作。」

談到自己環保永續事業的展望？蔡侑惟說，「用一句話來形容，道阻且長，行則將至。」環保這條路在大陸才開始，確實要花很大心力去經營，挑戰難卻十分有意義，他也深信今日的選擇，未來肯定收穫廣闊藍天。

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