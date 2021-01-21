　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

他人肥水落己田　白河警破有機肥料包竊案起獲28包贓物

▲李姓男子竊取被害人28包有機肥料包，欲帶回自己的竹筍園施肥用，被白河分局警方循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李姓男子竊取被害人28包有機肥料包，欲帶回自己的竹筍園施肥用，被白河分局警方循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名務農的55歲李姓男子，1月17日深夜開車行經國道3號高速公路涵洞道路，看見路旁堆疊了數十包有機肥料，竟心生貪念下車將28包肥料包徒手搬上小貨車後揚長而去，楊姓被害人發現後向白河分局警方報案，警方循線迅速查獲李嫌到案，李嫌供稱竊取係帶回竹筍園施肥用。

▲李姓男子竊取被害人28包有機肥料包，欲帶回自己的竹筍園施肥用，被白河分局警方循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，18日天亮後楊姓被害人發現自己堆放的肥料包遭竊後報警處理，警方調查，該失竊處位於東山區國道3號高速公路涵洞下，地處偏僻且無民眾住居，平日除日間農作外人煙罕至，東山分駐所員警獲報後，除立即積極受理完成報案，也即刻全力調閱案發周遭道路監視器，再利用大數據之關聯分析，抽絲剝繭地逐一過濾影像，24小時內鎖定可疑車輛，以車追人循線至李嫌之農作區起獲全數偷竊之肥料包。李嫌供稱他竊取肥料包僅是帶回自己的竹筍園施肥用。全案調查後將李嫌依竊盜罪移送台南地方檢察署偵辦。

▲李姓男子竊取被害人28包有機肥料包，欲帶回自己的竹筍園施肥用，被白河分局警方循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當員警在24小時內查獲犯嫌，並通知及協助被害人將被竊之價值4000元肥料包搬回，楊姓農民看著為東山分駐所警員包盛宇不畏難聞味道，將每包近40公斤之贓物肥料搬運發還，除感動再三稱謝外，也對警方立即破案之專業能力佩服不已。

白河警分局提醒民眾年關將近，對於任何有價值之財物應妥善保管，以避免遭宵小覬覦；同時也呼籲民眾，若有發現可疑人、車，請多加留意，有需要可以撥打110報案專線，警方也會全面加強巡邏、守望之防竊勤務，保護大家財產之安全。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

台南大內消防員　「消牛」邀你一起來玩對對碰！

他人肥水落己田　白河警破有機肥料包竊案起獲28包贓物

黃偉哲臉書力挺桃園　給鄭文燦市長支持加油！

台中阿公寒流猝死！喪家化哀傷為大愛　愛心米轉贈弱勢

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置「要跟孫子住一起」

山區藏機車不尋常！ 台東山老鼠寒流盜樟　 林警埋伏1夜攔獲

頭份機車待轉區被當停車格　警：標線未上字先勸導...未來罰1200

CDC強化醫院門禁管制　新竹市各大院所配合措施出爐

台東鯉魚山換新貌！規劃2年斥資3億4千萬　推動周邊8大工程

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

台南大內消防員　「消牛」邀你一起來玩對對碰！

他人肥水落己田　白河警破有機肥料包竊案起獲28包贓物

黃偉哲臉書力挺桃園　給鄭文燦市長支持加油！

台中阿公寒流猝死！喪家化哀傷為大愛　愛心米轉贈弱勢

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置「要跟孫子住一起」

山區藏機車不尋常！ 台東山老鼠寒流盜樟　 林警埋伏1夜攔獲

頭份機車待轉區被當停車格　警：標線未上字先勸導...未來罰1200

CDC強化醫院門禁管制　新竹市各大院所配合措施出爐

台東鯉魚山換新貌！規劃2年斥資3億4千萬　推動周邊8大工程

董家大姐提告「普悠瑪案調查不實」　運安會：家屬都沒有提出質疑

福特54.4 萬休旅雙動力墨西哥登場　這車系國內沒了

新北五股坑溪變超噁乳白勾芡湯！查出真兇了

住家裡通勤上班「4點就要起床」他考慮租屋　網見1條件：不如不要

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

嘉義民雄早餐店夾娃娃機電線走火

建設公司張姓負責人欠稅拒繳被管收

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

清潔隊員拾「金」不昧心不貪

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

強化醫院門禁管制　竹市配合措施出爐

台中阿公寒流猝死！喪家把愛心米轉贈弱勢

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮

雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

更多熱門

相關新聞

奉獻警界35載白河警歡送「警勤區導師」

奉獻警界35載白河警歡送「警勤區導師」

台南市警白河分局警員宋蔚華，1月16日卸下已穿著超過35年的警察制服，以59歲之齡榮退回歸家庭，白河分局長陳明宏及全體同仁，也特別頒贈退休紀念品，感謝宋員多年來對警察工作的積極投入與奉獻。

愛穿著飛行員外套騎機車的大盜被白河警緝獲

愛穿著飛行員外套騎機車的大盜被白河警緝獲

白河警動員取締大型砂石車違規

白河警動員取締大型砂石車違規

好友偷「罕見樹種」　監視器一轉向逮到

好友偷「罕見樹種」　監視器一轉向逮到

行動佛殿環抵台南白河臨水宮

行動佛殿環抵台南白河臨水宮

關鍵字：

肥水白河有機肥竊案

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面