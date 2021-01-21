他人肥水落己田　白河警破有機肥料包竊案起獲28包贓物

▲李姓男子竊取被害人28包有機肥料包，欲帶回自己的竹筍園施肥用，被白河分局警方循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名務農的55歲李姓男子，1月17日深夜開車行經國道3號高速公路涵洞道路，看見路旁堆疊了數十包有機肥料，竟心生貪念下車將28包肥料包徒手搬上小貨車後揚長而去，楊姓被害人發現後向白河分局警方報案，警方循線迅速查獲李嫌到案，李嫌供稱竊取係帶回竹筍園施肥用。

警方說，18日天亮後楊姓被害人發現自己堆放的肥料包遭竊後報警處理，警方調查，該失竊處位於東山區國道3號高速公路涵洞下，地處偏僻且無民眾住居，平日除日間農作外人煙罕至，東山分駐所員警獲報後，除立即積極受理完成報案，也即刻全力調閱案發周遭道路監視器，再利用大數據之關聯分析，抽絲剝繭地逐一過濾影像，24小時內鎖定可疑車輛，以車追人循線至李嫌之農作區起獲全數偷竊之肥料包。李嫌供稱他竊取肥料包僅是帶回自己的竹筍園施肥用。全案調查後將李嫌依竊盜罪移送台南地方檢察署偵辦。

當員警在24小時內查獲犯嫌，並通知及協助被害人將被竊之價值4000元肥料包搬回，楊姓農民看著為東山分駐所警員包盛宇不畏難聞味道，將每包近40公斤之贓物肥料搬運發還，除感動再三稱謝外，也對警方立即破案之專業能力佩服不已。

白河警分局提醒民眾年關將近，對於任何有價值之財物應妥善保管，以避免遭宵小覬覦；同時也呼籲民眾，若有發現可疑人、車，請多加留意，有需要可以撥打110報案專線，警方也會全面加強巡邏、守望之防竊勤務，保護大家財產之安全。

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