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北捷2023年安全升級！未戴口罩「入站閘門不開」　穿危險鞋被打光提醒

▲▼台北捷運公司、宏碁有限公司8日舉辦運輸創新合作計畫啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北捷運公司、宏碁有限公司8日舉辦運輸創新合作計畫啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為提供乘客更安全及健康舒適的搭乘環境，台北捷運首度攜手宏碁股份有限公司，與國立台北科技大學組成「國際級團隊」，於8日宣布啟動「台北大眾捷運安全升級計畫」，正式啟用「AI捷運安全研發中心」，將於2023年6月在板南線忠孝新生、忠孝復興和忠孝新生建置7項計畫，包括入站防疫安全檢測系統、逃票行為偵測系統。

台北捷運公司、宏碁股份有限公司8日舉辦記者會，台北市長柯文哲致詞時提及，迎接5G時代新浪潮，延續台北大眾捷運願景「一流捷運，美好台北」，集合宏碁、北科大及台北捷運組成「產、官、學、研、用」共同體；以雲端運算、大數據、AI人工智慧為核心，透過實際執行驗證，累積台灣「創新研發」能量，打造北捷為全球最安全的捷運系統；以此發展出可有效應用的「智慧運輸」模式，創造獨特的台灣發展經驗，以捷運安全國家隊成為海外首屈一指的指標。

台北捷運公司總經理黃清信表示，「台北大眾捷運安全升級計畫」以板南線忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化3站作為安全示範建置車站，預計2023年6月完成，建置計畫包括：入站防疫安全檢測系統、主動式電扶梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、車廂人潮異常移動偵測系統、AI站務員服務系統、逃票行為偵測系統等7大項。

台北捷運公司指出，以「入站防疫安全檢測系統」為例，旅客進出車站閘門時，透過高精準、高廣度的AI智能校正系統，自動感測體溫及口罩辨識，結合閘門聯控，即時阻擋溫度異常及未戴口罩旅客；系統數據分析乘載高流量，利用大數據防疫平台模擬防疫地圖，用數據分析預警，打造最安全的捷運。

▲▼「台北大眾捷運安全升級計畫」共有7項，包括主動式電扶梯安全系統，倘若民眾穿著布希鞋、膠鞋等可能發生危險鞋類，系統將偵測並主動以語音或打光提醒。（圖／台北捷運公司提供）

▲「台北大眾捷運安全升級計畫」共有7項，包括主動式電扶梯安全系統，倘若民眾穿著布希鞋、膠鞋等可能發生危險鞋類，系統將偵測並主動以語音或打光提醒。（圖／台北捷運公司提供）

此外，與旅客安全息息相關的「主動式電扶梯安全系統」，透過影像辨識偵測搭乘電扶梯旅客的鞋子類型，例如布希鞋、膠鞋等，針對穿著可能發生危險鞋類的民眾，以語音或打光方式提醒旅客注意。

而車廂人潮異常移動偵測系統部分，宏碁股份有限公司專案經理陳正鴻以10月31日日本東京都京王電鐵列車無差別攻擊事件為例，事件發生時，所有旅客紛紛逃竄，由於無法預測乘客是否會在慌亂當中按警鈴通報，所以當發生車廂人潮移動異常行為時，系統會主動偵測、即時通報，主動將車號、事件代碼和影像傳到車長室、行控中心採取進一步行動。

台北捷運公司強調，智慧運輸建設是政府重點發展項目，全程計畫投入42.87 億元，未來會將成功模式擴增至更多項目、多站、全線，甚至海內外的捷運或大眾運輸，進而帶動國內AI技術創新進展及資通與雲端產業的相關發展與商機，有助於未來國際合作交流，促進台灣國際地位提昇。

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