投票率關係公投成敗　林為洲：若低於4成沒有一項會過關

▲立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投將至，正反雙方針對各議題激烈交鋒，民調差距也在不斷縮小，對此，國民黨立委林為洲分析，若公投投票率40%、45%、50%，會出現三種截然不同的結果，他表示，投票率是關鍵，「能否過50%投票率，更是關鍵中的關鍵！」

林為洲指出，以公民數（18歲以上）約2000萬計（1988萬），若投票率只有40%，總出席數為800萬，同意票需達500萬（公民總數的1/4）才過關，要淨贏不同意票25%，以現在各家民調來看，沒有一項會過關。比數0：4。

林為洲分析，若投票率來到45%，總出席900萬票，同意票500萬，最少需贏不同意票11%，目前民調來看，只有反萊豬會過，比數1:3。而投票率如果高達50%，投票總數1000萬票，同意票500萬票，只需贏不同意票1票就過關，以目前民調來看，三項過關起跳，比數3：1。

林為洲表示，50%的投票率並不如近期民調所顯示的那麼容易，以2018公投併9合1大選為例，七項通過的公投案，其投票率分布在54%-55%之間，併大選尚且如此，「不併大選投票率要過50%，容易嗎？」

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新的調查顯示，在四大公投案中，僅「反萊豬進口」穩定領先，同意比例高達56.0%；「重啟核四」不同意48.6%再度超車；「珍愛藻礁」同意僅領先5%。而「公投綁大選」，在此次調查中，同意比例降至47.5%，首度未過半。

根據最新調查結果顯示，回答12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1,057名（61.4%），若以抽樣誤差正負2.36%來看，推估目前可能投票率介於59.0%~63.8%之間。

針對一定會去投票者，各項議題投票意向如下：

重啟核四：45.3%同意、48.6%不同意、6.1%不知道/沒意見。

珍愛藻礁：45.8%同意、40.8%不同意、13.4%不知道/沒意見。

公投綁大選：47.5%同意、44.2%不同意、8.3%不知道/沒意見。

反萊豬進口：56.0%同意、37.6%不同意、6.4%不知道/沒意見。