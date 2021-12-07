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民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

林秉樞做東坐包廂主位，邀4名跨黨派立委同桌餐敘，派頭十足。（讀者提供）

▲林秉樞做東坐包廂主位，邀4名跨黨派立委同桌餐敘，派頭十足。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，林男過往善於經營政商人脈的手法也一一被爆出。本刊接獲爆料，林男常與政界人士攀關係，甚至一起拍照留下紀錄，根據讀者提供本刊的照片顯示，他便曾做東邀約民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠一起熱絡餐敘，合影時甚至坐在正中間的「C位」，藉以凸顯自己的政界人脈。

本刊一一去電詢問與林男合照的立委，鍾佳濱一開始不記得與林男的這個聚會，但本刊記者進一步提示同席的還有范雲、邱臣遠等人，他才恍然大悟。

鍾佳濱說，那個飯局是2020年，邱臣遠、范雲剛當選時吃的；他不是主揪，僅受邀參加，他還找了他之前就認識的邱臣遠一起來。但他不記得席間有無林秉樞，且林之後也沒有跟他聯繫。

他分析，從這幾天的新聞報導看來，林秉樞的行為就像是網路科技發達下的新型態跑趴女王，但可能因為他自己在社群上沒有很活躍，所以林後來就沒跟他聯絡。

邱臣遠則表示，他完全不認識林秉樞，也完全沒印象與林男餐敘過，經本刊記者提示與他一起合照的立委後，他則說，餐敘太多他記不起來是何時，但出席的立委之中，他只跟鍾佳濱算認識，因從政前自己是越南台商，當時鍾佳濱是「新南向國會交流促進會」會長，曾經到越南了解台商狀況，因此互動比較多，但對林男則完全沒印象。

邱臣遠接受本刊採訪時，還當場檢查他的手機紀錄，他說，查過之後發現自己沒有與林男通訊、聯絡過，至於林有沒有來請託過什麼事情？邱臣遠說，「我們是在野黨，要拜託也是找執政黨吧！」

本刊記者也多次去電范雲手機，但至截稿為止都未接聽，尚無法取得回應。

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113


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