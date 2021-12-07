林秉樞攀附「富可敵國貴婦」手法曝　她先生是C董！政壇都想問好

▲林秉樞以博士生身分掩護，謊稱國安高層幕僚或富二代，靠吹噓、裝熟攀附權貴，估計上百名政商名流遭騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢警清查發現，林的手機有二個代號S貴婦的專屬檔案匣，記錄他如何打進這位身價「富可敵國」的貴婦生活圈。

為了接近她，林先從臉書結識一名X姓畫家，在對方的引薦及陪同下，去年5月第一次見到S，林以博士生、專欄作家、富二代及投資專家等多重身分，取得S的信任與聯絡方式，便開始有計畫地和對方連繫，還傳訊「想要請您抽空提筆揮毫」，因為有長輩想收藏，讓S貴婦大為驚喜，還問林：「長輩是開畫廊還是收藏家？」

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為了炫耀自己與S貴婦搭上線，林還把二人的LINE對話傳給友人，兩人不只聊畫、聊專欄，S貴婦還向林分享醫美資訊，並談到投資股票的話題，抱怨她有多筆股票被套牢，林則大談自己操作航運股獲利豐厚，並向S炫耀自己靠波段操作「航海王」 萬海股票，入手一個多月，便從81元漲到191元，S聞言則俏皮回訊「吃醋」，要林有研究好的股票再告訴她。

對話中可見二人迅速混熟，S除了要林繼續研究股票，還要他「可以進場告訴我，我可以把手上虧損的去換股。」隨著今年第二季航運股大漲，S貴婦聽從林的建議追買另一檔海運股陽明，跟著賺了一波，讓她對林更加信服，但仍語帶抱怨：「這次你壓（押）對了，我也跟對，可惜太少太晚。」林的投資眼光看似精準，在S獲利了結後，航運股卻還續漲一波。

林秉樞向友人炫耀，S貴婦賺錢後沒多久，就邀請他到家裡做客賞畫，林進入豪宅頻頻拍照，不只放在臉書相簿，還傳給多位友人，當天貴婦的老公C董也在，為了展現自己與政界的關係，林還刻意與多位政壇人士通話，並向對方說：「我現在C董家，要跟他問好嗎？」成功打進富豪家不僅墊高他的地位，還可同時向富豪展現他在政治圈的人脈，成為他繼續向人行騙的利器。

之後，林秉樞果然利用他和S貴婦熟識的機會，撮合二家廠商與C董公司洽談合作，事後林也收了二家大廠老闆一筆引薦費。接著，6月底，S貴婦主動把國內有意代工美國莫德納疫苗的新聞傳給林，還要林去打聽哪家公司可以拿到技術？有沒有什麼關係？她可以投資，讓林喜出望外，到處向朋友誇耀。



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