　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

林秉樞（左）母親喪禮的出席貴賓都是政商名流，他也靠著刻意經營的人際關係，結成綿密的政商網路。

▲林秉樞（左）母親喪禮的出席貴賓都是政商名流，他也靠著刻意經營的人際關係，結成綿密的政商網路。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林秉樞穿梭政商名流之間，讓他找到不少詐騙的商機。

一位Y姓企業人士，也透過友人向本刊爆料，林秉樞靠著刻意經營的人際關係，確實讓他結成綿密的政商網路，連台中一家大型醫院及台北某地區醫院高層，都相信他是國安系統幕僚，在疫情蔓延全台疫苗缺乏期間，林藉著這層關係，安插不少權貴到這兩家醫院打疫苗，再收取6萬到10萬元不等費用，當起疫苗黃牛不說，還讓不少打到疫苗的人士以為他真的很有辦法，再層層轉介找他喬打疫苗。

其間，友人好奇詢問林秉樞，為何有辦法喬到疫苗？林則誇稱，他可以直接跟疾病管制署拿疫苗，或用「國安餘額」，可以跳過台北市政府，甚至誇稱，連和他很熟的S貴婦「身邊的人」，包括隨扈，都是透過他安排打疫苗。

另一位企業界人士也向本刊爆料，今年疫情剛爆發時，他曾發訊請託林，幫他太太喬打疫苗，林直到半夜才回訊，不但說會全力挪開別人的名額，讓他的太太打到疫苗，還宣稱當晚美國參議員來訪，他為了後續美國捐贈疫苗的事在開會，才會晚回覆；該人士如今回想當時的情況，不禁說：「林牛皮真是吹得很大。」

台積電創辦人張忠謀接受媒體訪問表示，林秉樞（左）確實有找過他的妻子張淑芬（右），但2人談了什麼，他並不清楚。（翻攝林秉樞臉書）

▲台積電創辦人張忠謀接受媒體訪問表示，林秉樞（左）確實有找過他的妻子張淑芬（右），但2人談了什麼，他並不清楚。

林的一位友人透露，有次他向林抱怨小孩要轉校都找不到管道，林聞言打包票說他有辦法，但要他先拿出30萬元活動費，讓他覺得林實在太敢。「我不會欠人情的，但事還沒成就先要錢，感覺像被敲詐。」該人士說。

隨著指控林的惡行逐一浮現，檢警偵辦的腳步也直搗核心，專案小組已過濾取得林秉樞的手機及隨身碟等資料，近日將首度提訊他說明相關案情，林秉樞受到司法究責，只是早晚的問題。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【林秉樞成魔之路7】笑翁茂鍾筆記本輸慘了　林秉樞自誇擁「百官行述」音檔
【林秉樞成魔之路】手機豆腐頭檔案截圖曝光　揭林秉樞誆騙逾百政商名流
【林秉樞成魔之路1】林秉樞惡魔暴行畫面獨家公開　高嘉瑜遭暴打眼眶瘀青慘照曝光

 

►152元就能除腳臭

ET快訊
林秉樞私密檔驚見「富可敵國貴婦」　吃醋畫面曝光：我進不去
發現女友曾約砲「聊幾分鐘就上床」　台南男大生暴怒在宿舍性侵她
高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息
北北基宜「大雪」大雨　今晨11.3度！下波鋒面報到時間曝
快訊／美國白宮正式宣佈：外交抵制北京冬奧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

林秉樞洗白還有共犯　他揭1關鍵內幕「若人多就是組織犯罪」

林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友都被他摧殘過！狂勸高嘉瑜快走

民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

林秉樞私密檔驚見「富可敵國貴婦」　吃醋畫面曝光：我進不去

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞手機「4私密資料夾」曝光　圖片破萬張！受害超過上百人

國道1號汐止段火燒車　聯結車後輪「火煙狂噴」警消緊急灌救

發現女友曾約砲「聊幾分鐘就上床」　台南男大生暴怒在宿舍性侵她

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

新車遭狠撞！聚餐收到哨兵警報　釀禍Ubike男童慌張「肇事逃逸」

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

林秉樞洗白還有共犯　他揭1關鍵內幕「若人多就是組織犯罪」

林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友都被他摧殘過！狂勸高嘉瑜快走

民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

林秉樞私密檔驚見「富可敵國貴婦」　吃醋畫面曝光：我進不去

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞手機「4私密資料夾」曝光　圖片破萬張！受害超過上百人

國道1號汐止段火燒車　聯結車後輪「火煙狂噴」警消緊急灌救

發現女友曾約砲「聊幾分鐘就上床」　台南男大生暴怒在宿舍性侵她

印尼火山二度噴發增至22死50傷　27人仍失蹤！軍警徒手挖罹難者

阿信生日許願「周杰倫寫歌找我合唱」　下秒震驚：自己挖洞跳進去

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

女大生交體育系男友　媽塞「25個保險套」：運動員需求很大

林秉樞洗白還有共犯　他揭1關鍵內幕「若人多就是組織犯罪」

《薰衣草》20年…陳怡蓉罕吐當年悔恨！　「為什麼都沒人告訴我」

「迪士尼公主紙雕」花紋精緻度破表！加入一個小物秒變夢幻夜燈

林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友都被他摧殘過！狂勸高嘉瑜快走

社區正妹秘書染金髮　被主管盯爆求問該服從？網友全歪樓反問1句話

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

台中工人吵架　竟操控怪手打架

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

恐怖老闆攔6女搥車！一查竟是違法露營區

北藝大1天2輕生　2名男大生1死1傷

獨／起底新鮮人李柏璋「財富密碼」

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

基隆女嬰「不明原因癱軟」送醫亡

館長T-Shirt商標遭前泰拳冠軍怒告侵權　判賠120萬

山友失聯13天！跑山獸加入搜救

被判刑在服勞役又殺外送員　壽星：我不記得了

林秉樞手機「4私密資料夾」曝光　圖片破萬張！受害超過上百人

更多熱門

相關新聞

林秉樞洗白還有共犯　他揭1關鍵內幕

林秉樞洗白還有共犯　他揭1關鍵內幕

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，又接連牽扯出「台獨機關槍」李柏璋在PTT發文帶風向等爭議。而隨著高嘉瑜遭打後的19秒逼供影片曝光，有知情人士懷疑，林秉樞可能曾把相關資料交給他人協助洗白，整起案件可能還有共犯。

林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友狂勸高嘉瑜快走

林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友狂勸高嘉瑜快走

民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

民進黨4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

關鍵字：

鏡週刊林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

慶幸狗免死！律師願為男童媽辯護

台中工人吵架　竟操控怪手打架

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面