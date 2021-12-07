疫苗黃牛林秉樞！無恥收10萬「幫插偷打」　商界爆：他很會吹

▲林秉樞（左）母親喪禮的出席貴賓都是政商名流，他也靠著刻意經營的人際關係，結成綿密的政商網路。（圖／鏡週刊提供，下同）

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林秉樞穿梭政商名流之間，讓他找到不少詐騙的商機。

一位Y姓企業人士，也透過友人向本刊爆料，林秉樞靠著刻意經營的人際關係，確實讓他結成綿密的政商網路，連台中一家大型醫院及台北某地區醫院高層，都相信他是國安系統幕僚，在疫情蔓延全台疫苗缺乏期間，林藉著這層關係，安插不少權貴到這兩家醫院打疫苗，再收取6萬到10萬元不等費用，當起疫苗黃牛不說，還讓不少打到疫苗的人士以為他真的很有辦法，再層層轉介找他喬打疫苗。

其間，友人好奇詢問林秉樞，為何有辦法喬到疫苗？林則誇稱，他可以直接跟疾病管制署拿疫苗，或用「國安餘額」，可以跳過台北市政府，甚至誇稱，連和他很熟的S貴婦「身邊的人」，包括隨扈，都是透過他安排打疫苗。

另一位企業界人士也向本刊爆料，今年疫情剛爆發時，他曾發訊請託林，幫他太太喬打疫苗，林直到半夜才回訊，不但說會全力挪開別人的名額，讓他的太太打到疫苗，還宣稱當晚美國參議員來訪，他為了後續美國捐贈疫苗的事在開會，才會晚回覆；該人士如今回想當時的情況，不禁說：「林牛皮真是吹得很大。」

▲台積電創辦人張忠謀接受媒體訪問表示，林秉樞（左）確實有找過他的妻子張淑芬（右），但2人談了什麼，他並不清楚。

林的一位友人透露，有次他向林抱怨小孩要轉校都找不到管道，林聞言打包票說他有辦法，但要他先拿出30萬元活動費，讓他覺得林實在太敢。「我不會欠人情的，但事還沒成就先要錢，感覺像被敲詐。」該人士說。

隨著指控林的惡行逐一浮現，檢警偵辦的腳步也直搗核心，專案小組已過濾取得林秉樞的手機及隨身碟等資料，近日將首度提訊他說明相關案情，林秉樞受到司法究責，只是早晚的問題。



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