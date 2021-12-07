林秉樞「惡劣奪產」手法曝　親友都被他摧殘過！狂勸高嘉瑜快走

▲立委高嘉瑜30日首度出面訴說慘遭恐怖情人林秉樞痛毆始末，一度還以為快死了，說到激動處幾度泛淚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林秉樞被收押後，他的一名親屬也向本刊爆料，林在母親過世後，經常於臉書表現得相當悲痛，但他幾年前因對雙親施暴，家人為了躲他才搬到台中長住，最扯的是他母親今年病重就近在台中住安寧病房，林卻逼迫自己的父親將名下位於板橋的老家，簽署所有權贈與文件，把房子過戶到他名下，並對外說父親有小三，擔心將來有人上門分財產，才會如此要求。

「他如果有幾千萬元身價，還需要這樣逼迫至親嗎？」「跟他親密的家人或友人，沒有一個沒被他摧殘過的！」林秉樞的親屬說，林的性情暴躁，受挫力低，很容易跟人起衝突，這也是高嘉瑜出席林母的告別式時，林家人都勸高，趕快跟林分手的原因之一。

林秉樞長期住飯店，位在板橋民族路的戶籍地整間屋都是書，林秉樞父親是校長、母親是老師、姊姊則是法官，林秉樞出身書香世家，未料，竟成家暴疑犯。

林宅附近的鄰居透露，林嫌與雙親同住期間，常聽到林秉樞大吼大叫，當時仍在世的林母曾向熟識鄰居抱怨，相當痛心，警方更不時上門關切。據了解，上月30日，林家屋內有開燈，有鄰居表示，林家父子早就不住在這，也沒把房子租出去，日前曾看到林秉樞的父親回家，但沒多久後即開車離去。

另有鄰居透露，林家父子跟大家沒有很熟，頂多是見面會打聲招呼，但見面次數不多，互動也不頻繁，因此，對於林秉樞的印象不深，也不知道他和高嘉瑜交往。

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