不實報導總統府侍衛官不倫戀　《鏡週刊》須賠30萬確定

▲媒體因報導遭起訴求償，法院判賠30萬元確定。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

《鏡週刊》2017年以「總統府侍衛官 爆不倫醜聞」為題，報導時任總統府侍衛室陳姓女上校隨扈，疑似與謝姓男下屬曖昧。陳女起訴求償200萬元，一審判決《鏡週刊》與總編、撰稿記者須連帶賠30萬元。。案經上訴，高等法院7日駁回雙方上訴，全案就此確定。

本案因精鏡公司接獲爆料後，於2017年9月6日出刊之第49期《鏡週刊》雜誌，由洪姓記者撰寫標題為「總統府侍衛官，爆不倫醜聞」的報導。內文中提到「日前本刊接獲爆料，指已婚的總統府侍衛室上校陳○○與未婚同僚、少校侍衛官謝○○不倫戀，爆料者阿義說：『陳○○之前曾被同事撞見，和謝○○手牽手走在一起，狀似曖昧親暱，長官知道後，僅在今年6月將陳○○悄悄調回國安局特勤中心，謝○○依然留在侍衛室內，在總統身邊值勤。』」

內文也提到「本刊調查，陳女檯面上調職的理由為『違反資訊安全』，照慣例若安全隨扈出包調職，不是調派外勤任務，就是調到離家更遠之處。內部人員爆料，因陳女與特勤中心副指揮官何○○為舊識，因此這次陳女調回特勤中心並未外派勤務，是轉任特勤中心內勤職務。」最後報導提到，「知情人士透露，陳○○與謝○○的曖昧情事，高層並非不知，因為陳女擺明就很高調，牽手事件爆發時，侍衛室少將副侍衛長林○○曾問過陳女，陳女竟坦言：『朋友之間牽手，有什麼大不了的嗎？』」陳女認為報導不實，提出民刑事訴訟。

刑事部分，檢方最後對撰稿記者與主管均做出不起訴處分。至於民事賠償部分，陳女求償名譽損失200萬元。一審判決《鏡週刊》與總編、撰稿記者須連帶賠30萬元，雙方上訴，陳女縮減起訴求償範圍為160萬元。

全案於7日二審宣判，高院還是認為報導中最後一段有關於陳女「面對長官之態度及應對進退，並非不倫戀內容之一部分」、「疏未查證，且無法證明有合理之確信，而該報導內容易使閱讀者產生陳女不重視軍職倫理，對長官輕佻、無理之負面評價，已侵害陳女之名譽權。」因此二審還次認定《鏡週刊》與總編、撰稿記者須連帶賠30萬元，7日判決駁回雙方上訴，本案就此確定。