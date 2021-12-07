劉櫂豪開設「豪釋平台」　歡迎挺農民買鳯梨釋迦

▲劉櫂豪(左3)開設豪釋平台，幫助農民行銷鳯梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年9月中國片面宣布暫停台灣釋迦輸入，立委劉櫂豪特別開設線上購買「豪釋平台」，特別協助推廣促銷鳳梨釋迦1000箱，每箱10斤A果含運費700元，即日起歡迎各地好朋友來登記下單，產地直送，希望大家品嚐了台東優質釋迦，能協助推廣，一起好東西跟好朋分享。

劉櫂豪強調，許多朋友向他反應希望也能夠為台東鳳梨釋迦農出一份心力，購買台東優質的農特產，劉櫂豪聽到大家的意見，特開設線上購買「豪釋平台」，協助推廣促銷鳳梨釋迦1000箱，每箱10斤A果含運費700元，讓各地好友上網登記購買。「豪釋平台」媒合各地的好朋友向農民直接購買產地直送的鳯梨釋迦，免費平台，消費者將款項直付農民。並希望藉由此活動抛磚引玉，能讓國人更加認識台灣優質好水果鳳梨釋迦，推廣給更多民眾。

劉櫂豪強調，過去鳳梨釋迦在國內銷售不多主要為外銷中國，許多民眾沒有品嚐過，這次希望透過多元的行銷平台，能讓國人更加認識鳳梨釋迦，了解如何品嚐以及營養價值，盼望透過產地直銷媒合，能夠推廣給更多民眾，歡迎對台東優質農產品有興趣的民眾，可以透過劉櫂豪臉書與官方LINE，線上下單。