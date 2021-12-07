海端鄉公所發放3千元新年大紅包　明年1／28前出生登記也可領

▲海端鄉公所普發3千振興經濟消費禮金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

揮別上半年疫情陰霾，海端鄉鄉長胡金至正式宣布將於明(111)年農曆春節前，加碼發放振興消費禮金，普發每位鄉民現金3,000元大紅包，攜手鄉民過好年。凡於110年8月31日前已設籍海端鄉且仍在籍者，以及110年12月31日（含）前出生的新生兒，只要於111年1月28日領取期限前辦妥出生登記，並設籍海端鄉皆可領取。預估此波好康受惠人數約4,144人。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情對海端鄉民生活經濟之衝擊，期望提振消費動能，穩定民眾生活經濟，並協助受疫情影響之地方產業渡過難關，促進農特產及商業發展。7月經海端鄉民代表會提案發放振興經濟消費禮金，再由公所訂定「台東縣海端鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放振興經濟消費禮金自治條例」，並獲代表會在同年11月第21屆第6次定期大會審議3讀通過。所需經費1,260萬，由111年鄉公所總預算自籌支應，訂於明(111)年1月8日起普放消費禮金3仟元，供鄉民添購年貨迎新年，增進消費，促進經濟穩健復甦。

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對於此一消息，受訪邱姓鄉民表示，「直接領現金比消費券簡單多了！」，適逢過年，鄉民有這筆現金對全鄉每1戶人家都是很大的幫助，也期待在家人團圓期間能平安、開心過個好年。鄉公所為避免民眾擠於同一時間領取，有關振興消費禮金發放地點及方式，初步規劃除在111年1月8日在各村定點發放外，另開放鄉親於111年1月9日至28日前皆可至海端鄉公所社會課領取，詳細資訊公所將陸續更新於海端鄉公所官網及粉絲專頁(https://www.facebook.com/HaitutuanOffice)。