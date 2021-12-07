送好康有用！長者出來打疫苗了　指揮中心曝最新75歲↑覆蓋率





▲打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心為催打疫苗，5日起在台北車站大廳西側迴廊設接種站，3大對象完成接種莫德納疫苗，送全聯禮券100元；而各大賣場接種疫苗也推出好康，指揮官陳時中說，這兩天催下去，75歲以上長者還是有些進展。發言人莊人祥公布最新數據，75歲以上長者第一劑疫苗接種率，在11月最後兩週分別是72.6%，72.8%，週間僅微幅增加，而最新一週數據到12/6已經上升至73.7%。

根據指揮中心最新統計，目前國內疫苗覆蓋率第1劑78.23%、第2劑61.34%。有立委質疑，換算約有500萬人連一劑都沒有打。

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陳時中表示，這500萬人當中有約200萬人屬於12歲以下無法接種、還有部分國外不在籍者，要打第一劑的人越來越少，不過這兩天進行催打，75歲以上民眾接種還是有進展。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）



莊人祥表示，近期提供隨到隨打，還有莫德納贈送禮券禮品措施，以每週各年齡層施打率進行觀察，75歲以上第一劑接種率在11/22為72.6%，再1週11/29為72.8%，只增加0.2%，但看到本週12/6的統計，75歲以上增加到73.7%，增幅明顯。而75歲以上第二劑疫苗覆蓋率則是11/22為65.1%，11/29為65.6%，本週則是66.9%。

莊人祥說，會持續利用此施打策略，除75歲以上，其它年齡層族群也可以把握。陳時中強調，相對其他年齡層，75歲以上現在還是稍微偏低，整體希望高齡者有機會盡快來打，這是保護自己的方式。