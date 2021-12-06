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錢都付了耶！南韓新冠疫苗「還沒到貨」超過9600萬劑

▲▼輝瑞BNT、莫德納、嬌生等3款美國境內批准使用疫苗開放民眾選擇不同廠牌混打。（示意圖／路透社）

▲南韓今年度所簽約購買的新冠疫苗中，還有9600萬劑尚未到貨。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年度（2021）與阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（BNT）、莫德納、嬌生等藥廠簽約合計購買共1億9534萬劑的新冠疫苗。不過年末將近，根據該國政府統計，今年只供應到貨約9962萬劑的疫苗，將近所有購買疫苗劑量的50%，至於其餘的9600萬劑疫苗則仍未收到，其中約有3、4000萬劑恐怕難以在年底前收到。

根據韓媒《News1》，南韓新冠預防接種應對促進團截至今（6）日為止所公佈的統計數據，南韓今年度所簽約、預計今年底前到貨的新冠疫苗數量共為1億9534萬劑，目前仍未收到剩下的9600萬劑疫苗，僅AZ所簽約的2000萬劑疫苗成功趕在今年第3季前全數送達，輝瑞則剩餘1371萬劑未送抵、莫德納還有2013萬劑、嬌生還剩448萬劑。

從統計的圖表來看，南韓與AZ今年度簽約購買2000萬劑疫苗（全數送抵）、與輝瑞購買6749萬劑疫苗（5387.3萬劑送抵）、與莫德納購買4045萬劑疫苗（2031.2萬劑送抵）、與嬌生購買740萬劑疫苗（292萬劑送抵）、與諾瓦瓦克斯購買4000萬劑疫苗（送抵劑量為0）。

報導指出，原本南韓與諾瓦瓦克斯簽約購買4000萬劑疫苗，但礙於諾瓦瓦克斯今年遲遲未通過批准審查，才使得至今為止仍未收到任何1劑疫苗，而在南韓國內取得代理生產權的SK生技公司才於11月15日向南韓食藥處遞出品目和可申請書，目前仍在審查階段。

另外，南韓透過COVAX平台所分配購買的AZ、輝瑞共2000萬劑疫苗，至今AZ只到貨210.2萬劑、輝瑞則為41.4萬劑，由於COVAX平台以優先供應難以取得疫苗貧困國家為準則，因此剩餘劑量何時到貨仍是未知數。

據悉，剩餘未到貨的9600萬劑疫苗，南韓政府將做為施打第3劑「加強針」的用途。

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