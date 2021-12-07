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1圖看懂AZ混打3疫苗抗體衝多高　醫：別被炒股票的公關稿騙了

（圖／翻攝潘建志臉書）

▲潘建志整理「疫苗混打如何選擇」。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

 記者陳俊宏／綜合報導

「不要再被炒股票的公關稿給騙了。」精神科醫師潘建志整理AZ混打莫德納、BNT和高端疫苗的結果，「請大家分享給家人朋友和同事，做出正確的選擇。也許就救了一命，Who Knows？」

潘建志近日在臉書貼出「疫苗混打如何選擇」的圖片，根據他的整理，AZ+BNT產生的抗體濃度是AZ+AZ的9倍；而AZ混打莫德納，抗體是AZ+AZ的10倍；至於AZ混打高端產生的抗體，是AZ+AZ的2.84倍。

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潘建志說，「最新的結果說明都在圖上，該怎麼搭配很清楚，搞錯吃虧，出國也麻煩。我又對了一次，這結果原因出在哈姆太郎身上的毛毛，2個多月前的預言。」

▼台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑78.17%、第2劑60.52%。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

潘建志今年9月在臉書指出，高端次蛋白疫苗是由生物反應槽裡，大量培養的中國倉鼠卵巢的上皮細胞（CHO），經過基因改造的技術，生產出來S - 2P蛋白當做抗原，加上佐劑，包裝成針劑，再打到人體裡。

潘建志表示，關鍵差異就在這，人體細胞和倉鼠細胞生產出來的蛋白質，雖然胺基酸序列相同，但附著在外面的長聚醣鏈卻有種類和點位上的差異，表現出來的抗原性和其它疫苗有相當的落差；S蛋白要先接觸抗原呈現細胞（APC），才能再引起B細胞T細胞反應，而接觸的點就是聚醣。

潘建志認為， AZ、莫德納、BNT這三種疫苗的都在人體中（而且是同一個人）合成S蛋白，醣基化相同，免疫反應接近，理論上可互為第一劑、第二劑；至於高端哈姆太郎倉鼠疫苗，和其它三種疫苗免疫反應差別較大，比較不適合混打。

對此，有網友留言，「不知道有沒看錯，所以結論是，AZ混高端提高2倍，不能出國；AZ混BNT提高9倍，可出國；AZ混莫德納提高10倍，可出國。」對此，潘建志留言，「沒有看錯，這是我要提醒大家的。不要再被炒股票的公關稿給騙了。」

▼潘建志分析不同疫苗的差別。（圖／翻攝潘建志臉書）

（圖／翻攝潘建志臉書）

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