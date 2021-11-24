LINE貼圖免費來了「限時5組曝光」　一鍵輕鬆領取

出社會後，除了日常生活瑣事外，還需要記許多工作相關的事情，人腦容量往往不堪負荷，大多數人就會將待辦事項暫時記錄在電腦或手機行事曆裡，不過人一忙，還是有可能忘記打開行事曆確認什麼事還沒做。日前有網友分享自己的小妙招，就是在LINE裡創建「1人群組」並置頂，沒想到引起不少人共鳴。