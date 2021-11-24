LINE貼圖免費來了「限時5組曝光」　一鍵輕鬆領取

▲新貼圖快來載！（示意圖／記者劉維榛攝）
網搜小組／劉維榛報導
貼圖控快下載！LINE又推出5組免費貼圖，其中有舉重女神郭婞淳、台灣旅美高球好手潘政琮的加油圖哏，包括《富邦運動明星大賞》、《雷尼帶著3C配件闖入生活》、《國光牌機油Luby-讓一切好轉！》、《LINE旅遊 X 軟爛貓咪》、《LINE購物 夯話題 X 昭雄這隻熊》等，用戶加入官方好友指後就可立即擁有！
▲郭婞淳加油貼圖，超萌！（圖／翻攝LINE）
《富邦運動明星大賞》
下載條件：將官方帳號加為好友達成指定條件即可下載
使用期限：180 天
連結：https://line.me/S/sticker/24821/
▲該下載期限至12月23日！（圖／翻攝LINE）
《 雷尼帶著3C配件闖入生活 》
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載
使用期限：180 天
連結：https://line.me/S/sticker/24852/
▲下載期限至12月23日！（圖／翻攝LINE）
《國光牌機油Luby-讓一切好轉！》
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：180 天
連結：https://line.me/S/sticker/24853/
▲該款下載期限至12月22日！（圖／翻攝LINE）
《LINE旅遊 x 軟爛貓咪》
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：90 天
連結：https://line.me/S/sticker/24856/
▲該款期限至12月22日！（圖／翻攝LINE）
《LINE購物 夯話題 x 昭雄這隻熊》
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：90 天
連結：https://line.me/S/sticker/24855/
LINE免費貼圖好康曝光後，PTT網友紛紛刷讚回應，「貓貓可愛」、「軟爛貓超可愛」、「推志傑」、「感謝分享」、「沒有益全QQ」、「怎麼沒有彭政閔」。
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