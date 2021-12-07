中部販毒集團流竄苗栗　嫌犯衝撞警方遭壓制！搜出38包毒品

▲苗栗警方攔查林嫌車輛時，林嫌竟衝撞警方拒捕，但仍遭優勢警力制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣刑事警察大隊日前接獲情資，稱有中部販毒集團在本縣流竄，日前查獲賴姓男子販賣第三級毒品咖啡包後，經警方擴大溯源追查，又查獲林姓犯嫌販賣毒品，共起出多種新興毒品之毒品咖啡包，其中包括俗稱「喵喵」之第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone），犯嫌為吸引年輕人購買，以超級瑪利及鐵觀音做為毒品咖啡包之外包裝。

警方表示，當時正準備攔查林嫌車輛時，以車攔阻林嫌駕駛之車輛，林嫌竟拒捕駕車衝撞警方，警方隨即以優勢警力圍捕並壓制林嫌，也在車內查獲混合第三級毒品二甲基卡西酮及4-甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包25包（超級瑪利包裝毒品咖啡包12包、鐵觀音包裝毒品咖啡包13包）及第三級毒品愷他命13包等證物。全案依毒品危害防制條例送辦。

▲▼警方制伏林嫌後，也在車上取出混合第三級毒品二甲基卡西酮及4-甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包，及第三級毒品愷他命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警察局表示混合式毒品興起，民眾易好奇嘗試，且混合式毒品濫用多種新興毒品，多以時下流行三合一飲品包裝作為販賣噱頭，年輕學子易好奇嘗試，警察局為積極守護山城無毒家園的願景，遏止毒品流竄戕害本縣居民，遂成立專案小組與檢察機關密切合作，戮力緝毒刨根溯源。

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