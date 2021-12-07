受不了賀錦麗「尖酸刻薄」批評摧毀心靈！　高階幕僚紛紛請辭

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）近來負面消息頻傳，身邊高階幕僚紛紛請辭，讓她被白宮排擠孤立的說法再度引發關注。賀錦麗身邊相關人士則向媒體表示，要和賀錦麗一起工作就必須忍受「大量摧毀心靈」的批評，她總會耗盡優秀人才的精力，重複過去的毀滅人心模式。

賀錦麗發言人兼長期幕僚桑德斯 ( Symone Sanders) 日前宣布辭職，且在未來1個月內，預計會有4名高階幕僚請辭，包含新聞聯絡主任韋爾茲（Peter Velz）、公眾參與辦公室（Office of Public Engagement）副主任艾凡斯（Vince Evans）與副總統辦公室公關主任艾特恩（Ashley Etienne）。

《華盛頓郵報》訪問了18位和賀錦麗相關的人士，這些前幕僚們表示，他們離職的共同原因就是賀錦麗，例如她從不會閱讀幕僚替她準備的簡報，但是卻在台上回答不出問題時，轉身斥責幕僚，「很明顯地，你的合作夥伴並不是願意做準備工作的人。」甚至提到，跟賀錦麗相處時，就必須忍受大量幾乎摧毀心靈、尖酸刻薄的批評，還有她的極度缺乏自信。

曾在2013年替賀錦麗工作5個月的杜蘭（Gil Duran）表示，她正不斷重複著過去毀滅人心的模式，優秀的人才被招募進來後，很快就會耗盡精力，努力想著離職的理由。對於批評者和支持者來說，這問題不僅僅是賀錦麗對幕僚的批評，而是許多人擔心，她無法留住身邊的人，也會阻礙她未來的政治之路。

不過，賀錦麗2008年擔任舊金山地方檢察官時，曾替她工作的前幕僚克萊格 (Sean Clegg) 表示，「我和賀錦麗相處的漫長過程中，我從未覺得她不公平過，她有時候會廢話嗎？是的，她有時候會讓人不舒服嗎？是的。」

克萊格也提到，賀錦麗總是面對著雙重標準的批評，甚至拿前總統川普（Donald Trump）來做對比，「如果她是一個充滿個人管理風格的男人，她會有一檔電視節目叫《誰是接班人》。」

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