CNN爆料：賀錦麗不爽被當「邊緣人」和拜登鬧僵　連幕僚都沒空理她

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）被爆料與總統拜登關係趨於矛盾，在政府中的定位不明，陷入尷尬。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）採訪了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）身邊30多位前任與現任幕僚、官員、民主黨人、金主與外部顧問，於14日以長篇報導揭露了賀錦麗在白宮已經被邊緣化，拜登的賀錦麗辦公室之間互相怨懟，兩派幕僚經常發生衝突，傳言正副總統的關係也陷入疲憊的僵局，開始對彼此產生懷疑。

根據CNN報導，賀錦麗是美國史上首位女性、首位有色人種女性副總統，卻也容易遭放大檢視，即使是很小的錯誤也不能被原諒，她自己也曾向幾位密友表示，她自覺政治能力受到限制。親近人士認為，賀錦麗在白宮的角色定位不明，而且已被邊緣化，難以替政治前途做好充分準備。她主導的兩大任務「投票權、中南美洲移民」都被視為非常棘手且沒有明顯進展的問題，讓她淪為左派和右派的批評對象。

▲美國副總統賀錦麗被傳，她曾私下和密友抱怨，自己的政治能力受限。（圖／路透）

報導稱，副總統辦公室受累於長期陷入功能失調、不受重視，白宮西廂辦公室的主要幕僚基本上沒人想對賀錦麗和她的幕僚伸出援手，尤其是當拜登面臨急遽增加的立法與政治問題，他的助手們也沒時間理會賀錦麗。她的老友、加州副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）表示，「認識她的人都知道，她可以提供的幫助遠比她被要求的大得多，而這就是她挫敗感的來源。」

擁護與關心賀錦麗的人似乎快氣壞了，有些人氣得轉發一篇以「白宮敦促賀錦麗整天坐在電腦前，以免錯過電子郵件」為題的諷刺文章，形容她的工作缺乏實質性。據知情人士透露，這種傳言已經傳到了拜登陣營的高層。報導稱，正副總統與他們的幕僚經常發生衝突，儘管賀錦麗告訴友人，她一直很享受與拜登良好的工作關係，但雙方工作人員卻形容，他們的關係已陷入疲憊的僵局。

▲美國總統拜登是否競選連任，將牽動著副總統賀錦麗未來的政治舉動。（圖／路透）

知情人士稱，拜登的助手多次告訴賀錦麗的幕僚，他們希望她能做更多的事情，同時要求她的幕僚們制定一些計畫讓她參與。但賀錦麗的一名助手認為，問題可能在於白宮西廂的人並不了解副總統團隊在做什麼，有其他助手們抱怨，拜登從未遭受過賀錦麗所承受的隱性種族、性別歧視與社交媒體攻擊。

賀錦麗最重要的外部顧問摩爾（Minyon Moore）表示，人們對賀錦麗的評價不只限於看她如何履行副總統的職責，更會下意識地去關注這位具歷史意義的副總統「在歷史上應該寫下怎樣的劇本？」而如今，賀錦麗在政府中已經成為一股「安靜的力量」。賀錦麗的另一名外部顧問擔憂，她身為第一位出任副總統的有色人種女性，這是個必須成功的時刻，否則這可能會導致女性從政發展的長期倒退。

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