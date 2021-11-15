「拜登接班人是誰」傳言滿天飛！賀錦麗慘遭邊緣化　各界看衰

▲美國總統拜登及副總統賀錦麗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登表態有意競選連任，但國內政壇甚至民主黨內卻有不少質疑聲音，越來越多人議論著，他將於20024年交棒給誰。與此同時，理應被視為「拜登接班人」的副總統賀錦麗（Kamala Harris）卻被認為政治前景堪憂，甚至慘遭「邊緣化」，因為她總是扮演次要角色，試圖推動的政策或實質政績，都難以被大眾看見。

CNN、《政客》報導，雖然拜登曾公開與私下表態競選連任，但其政府2022年期中選情堪憂。此外，拜登的年紀也是一大考量，若真的連任，結束第二任期時已高齡86歲；他曾說過，希望成為通往下一世代的橋樑，因此也可能讓位給更年輕的民主黨候選人。

▲賀錦麗被認為遭到「邊緣化」。（圖／達志影像／美聯社）



儘管賀錦麗曾任檢察官及參議員，但在行政部門任職不到一年，與白宮一些部門關係不穩，且為數十年來首位華府工作經驗比總統還少的副手，難以在白宮找到立足點。十幾名民主黨人直言，她目前無法折服任何一名潛在競爭者。

實際上，賀錦麗曾向幾位密友表示，她自覺政治能力受到限制。親近人士也認為，賀錦麗在政府內定位不明，難以替政治前途做好充分準備。賀錦麗被交付的兩大主要任務是投票權及中南美洲移民問題，都被認為非常棘手、難以解決且沒有明顯進展，讓她淪為左派和右派的批評對象。

儘管賀錦麗團隊清楚意識到上述危機，卻仍須謹言慎行，以免遭拜登團隊認為「不忠誠」。賀錦麗依然堅定支持總統，此策略讓她在時機成熟之時，有機會獲得拜登及其派系支持。

▲各界認為賀錦麗政治前景堪憂。（圖／路透）



賀錦麗身為副總統，雖能更接近總統，卻為了遵循政府路線，變得更像是一名高級顧問，也讓政治前景淪於次要位置。

政治作家戈爾茨坦（Joel Goldstein）表示，副總統職位確實是競選總統的一大優勢，但也必須付出代價，「雖然有機會坐在戰情室裡，成為留在房裡的最後一人，最後卻被派去法國與馬克宏會面。」另一方面，副總統的最大挑戰就是「從總統的陰影底下走出來，維持自己也是領袖而非追隨者的形象。」

與此同時，其他潛在候選人都有更大的彈性與空間，紐澤西州參議員布克（Cory Booker）、明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）以及奧克拉荷馬州參議員華倫（Elizabeth Warren）近日積極替他人站台助選，引發聯想；交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）成為推動美史上最大規模基建案的關鍵角色，獲得跨黨派認同。其他可能參選者還有前喬治亞州眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。

資深民主黨參議員幕僚史密斯（Nina Smith）認為，各方都在「打持久戰」，觀察事態將如何發展及轉變，而賀錦麗「必須和非裔族群談談，盡可能和基層談話，不只是在官邸或白宮舉行會議。」美國前副總統高爾（Al Gore）的辦公室主任博森（Charles Burson）則認為，賀錦麗仍有時間接手重大任務，以利提升領袖形象。

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