大腳怪躲樹林拉屎？黑毛猿人暴走畫面網瘋傳　專家：可能是真的

記者葉睿涵／綜合報導

大腳怪（Bigfoot）是北美洲民間傳說中的一種神秘生物，關於牠的存在眾說紛紜。近日，美國喬治亞州有人意外拍到大腳怪的身影，影片曝光後在網路被瘋傳，就連專家也認為，不能排除影片可能是真的。

綜合《每日星報》與《鏡報》報導，Instagram定期上傳神秘生物影片的「@cryptiduniversity」最近釋出一段影片，聲稱他們在美國喬治亞州的森林裡，發現了大腳怪的身影。這段影片的攝影品質相當差，不過從影片角度推測，攝影師當時應該是躲在不遠處的樹林中拍攝。

畫面首先可見有一個形似人猿的黑色身影正蹲在一堆灌木叢中，下一秒，牠突然站起身來，像人類一樣用雙腳迅速走入樹林深處，不一會就消失在了鏡頭內。這頭巨獸全身長滿黑毛，體型十分高大，看起來有點像熊，不過走路姿勢又形似人類，加上鏡頭很晃，因此人們很難看清牠的真面目，並準確判斷牠的確切身高。

這段影片曝光後立刻在網上被廣泛分享和討論，有網友認為影片可能是真的，還留言表示，「大腳怪當時是在拉屎嗎？」、「如果我在現場一定會嚇瘋的啦，牠真的太大了」，但也有人懷疑影片的真實性，「總有人喜歡做一些假影片來博取人們的注意」。

紀錄片製作人布里德洛夫（Seth Breedslove）表示，「影片中的身影看起來非常大，但是動作卻有些詭異，而且牠一直在望地面，所以對我而言，牠看起來更像是一個穿著西裝的人，因為不清楚樹林中的地形，所以一直在看路，我覺得這更像是一場騙局」，不過他也承認，他無法排除影片可能是真的。

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