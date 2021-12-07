拜登持續加徵中國關稅　台灣最受惠「對美出口額」激增7成

▲美國拜登政府延續川普時期對中加徵關稅政策，使得台灣對美貿易關係加溫。（圖／港務公司提供）

記者張寧倢／綜合報導

美國與台灣貿易正大幅增長，根據《華爾街日報》報導，除了晶片需求激增令台灣大大受益外，美國對中國許多進口商品徵收25%的關稅，也導致電子產品工廠從中國回流台灣。自前川普政府加徵對中關稅的前一年（即2017年）以來，台灣對美國的出口額已增加約70%，而美國對台出口額也達新高。

根據《華爾街日報》報導，台灣現今是美國第8大貿易夥伴，貿易額領先越南，些微落後英國。截至9月底，台灣12個月內對美國的貿易出口額達到創紀錄的720億美元，與2017年、即前川普政府對大量中國貨品加徵25%關稅的前一年相比，提升了約70%。

同時，美國對台出口也有所增加，但增幅僅為台灣對美出口的一半。根據美國人口普查局（Census Bureau）數據，美國對台灣的出口額較美中關稅戰前的水準上升約35%，金額達一年350億美元，也創下新高。報導將這一增長歸因於台灣購買美國的原油、機械和汽車。

▲美國對台出口成長大部分是出於台灣增購美國原油，而對台進口最多的產品類別則是半導體。（圖／港務公司提供）

報導指出，台美不顧北京反對，著手正式加強貿易關係，雙邊經貿活動呈拓展趨勢。尤其，台灣是美國重要的半導體供應來源，對美國出口的激增反映了各產業渴求晶片的現象。然而，台美貿易關係升溫的最大因素是拜登政府延續川普時期政策，持續對來自中國的大量商品加徵懲罰性關稅。

報導稱，美方對中國加徵的關稅，其中針對許多電子產品的關稅高達25%，這促使台灣電子產品製造商為了避免額外成本，已將部分產線從中國遷回台灣。而台灣政府也扮演協助角色，促進企業採購土地、融資建設、延攬員工。據經濟部投資業務處統計，2019年以來，已有243家回流台灣且獲得政府協助的廠商，投資額逾300億美元。

《華爾街日報》報導引用一名業內人士說法指出，回流的台商中有超過70%是電子業。美國華府智庫布魯金斯學會（BROOKINGS）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，台灣擁有的晶片生產地位可能有助於未來台美關係更加緊密，「台灣本身就很重要，拜登政府需要以實質方式深化雙邊關係。」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast