下班尖峰碎玻璃撒滿地　東港3警立即掃排除民眾喊讚

▲東港警分局東港派出所巡佐蘇大智、警員唐偉捷、許維軒清除路上碎玻璃，民眾紛按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下一同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局東港派出所巡佐蘇大智、警員唐偉捷、許維軒等3員於日前執行巡邏勤務時，於下班交通尖峰時段行經中正路二段時發現車道上有大片碎玻璃灑落在道路上，顯有危害道路使用人安全及阻礙人、車通行之虞，立即將巡邏機車停放在碎玻璃後方交管並立即清掃路面碎玻璃以維護用路人行的安全，民眾見狀紛紛對東港警用心大聲讚好。



警方表示，員警於勤務中主動發現路面有大量碎玻璃已嚴重影響交通安全，巡佐蘇大智表示當下情況危急只想到行人的安全，3人便利用警用機車當後方警示，並派一位同仁立即實施交通管制，指揮通知往來人、車路面有碎片須減速慢行或彎道行駛。

另2名即刻向路旁店家借取畚箕、掃帚進行路面清掃，連里長與民眾也加入清掃行列，經清除路面碎玻璃完畢後解除交通管制並恢復人車通行，沒想到此舉獲得路邊觀看民眾一片讚聲，3位員警謙虛地直說自己只是舉手之勞，自己身為警察的職責本就應該維護交通安全，使用路人行的安全，防止意外發生。



東港警分局長林文煜表示，同仁能在勤務中發現危害後，主動積極防阻事故之發生，並秉持著同理心、熱情又細心的態度為民眾服務，臨時處置得宜，除彰顯助人為善，更充分發揮警察保護社會安全、防止一切危害之功能。