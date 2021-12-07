阿里山火車站設疫苗施打站　接種莫德納送「健康米」

▲▼衛生局在海拔2216公尺的阿里山火車站設接種站。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導



阿里山鄉衛生所7日在海拔2216公尺的阿里山火車站設站開打「接種莫德納送健康米」，民眾暢遊阿里山森林遊樂區，還能在全台最高的火車站打疫苗。衛生局長趙紋華呼籲民眾應完整接種2劑疫苗，滿5個月以上追加第3劑，才能進階提升整體防疫力。



阿里山鄉幅員廣闊，偏鄉醫療及衛生保健由IDS（送醫療上山下海）、阿里山鄉衛生所及9個衛生室提供服務，新冠疫情期間，配合每期平台開設服務在地居民。



阿里山四季皆美，每個季節都很適合上山旅遊，近期適度解封後，加上楓紅加持，遊客激增，為方便遊客疫苗接種，原阿里山森林遊樂區香林衛生室將接種點延伸至阿里山火車站，只要接種莫德納，就送健康米，服務村民和遊客，衛生局鼓勵大家踴躍接種，完整接種2劑疫苗，才能提高社區防護力。

趙紋華表示，嘉義縣第1劑疫苗涵蓋率已76.8%，第2劑58.2%距離，距離第2劑7成目標還差6萬人，呼籲18歲以上未曾施打Covid-19疫苗，或者符合接種莫德納第二劑民眾，請洽各地衛生所接種，全面提升疫苗涵蓋率，確保春節好過年。



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