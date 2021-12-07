法國妹「想嫁給八家將」結局曝　北捷遇到愛成高雄媳婦

記者陳俊宏／綜合報導

「我真的超愛八家將，真希望可以嫁給八家將！」法國女生Lily來分享來台灣讀書，結果在台北捷運遇到愛，還成了「高雄媳婦」，因此愛上八家將文化，「台灣不是只有台北101」。

Lily接受《不要鬧工作室》訪問表示，大約4年前去高雄，那是她第一次看見八家將，「當時我很震驚，實在是太厲害了！他們的服裝、化妝、武器，尤其是音樂，讓我也想起舞，我覺得八家將真的是太酷了，很有台灣文化。」

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▲▼Lily說，「我真的超愛八家將！」（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Lily回憶，8年前來台北當學生，8年前某天和一名金髮朋友一起搭捷運，發現有一個男生一直在看她朋友，「他還不錯看，有個很好看的臀部，我喜歡看男生的臀部。」

Lily指出，朋友先到站，之後換她下車，得知原來這傢伙跟她一起下車，「天啊，之後他過來跟我要聯絡方式，我給了他（Mike）臉書，我們用手機聊了一周後，他約我去餐廳吃飯，我一開始答應但後來反悔。」

Lily說，當晚她思考後又反悔，決定邀請Mike來她家，接著發生「人盡皆知」的事，「他完全改變我對台灣男生的刻板印象，跟Mike交往幾年後，決定跟他一起搬回他的老家高雄。」

「結果這真是一個最棒選擇！」Lily表示，這讓她有機會探索南台灣文化，包括八家將，「當下我真希望可以嫁給一個八家將，遺憾的是Mike不是八家將。但是他先跟我求婚，所以現在我很開心可以當高雄媳婦。」她也呼籲男生，「如果你真的很喜歡一個女生，你不要害羞，要直接跟她說，不然她離開，你的機會就沒了。」