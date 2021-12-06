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兩岸青年攜熱情　大咖分享圓夢想

記者趙禕／台北─上海連線報導

「剛到上海往往人生地不熟，在這個困難的時候要怎麼樣跨出第一步？」「要怎麼樣才能更好、更快地適應上海的就業和創業環境呢？」

一場精彩的對話在「潮匯海上·2021——行進路上的兩岸青年創新創業者」沙龍活動展開，在主辦方上海市長寧區台辦和上海人民廣播電台的安排下，一群來自兩岸，對大陸和上海的創業、就業環境充滿好奇的青年人，和五位來自兩岸的創新創業相關領域代表，面對面就「就業與創業」話題進行分享。

▲▼「潮匯海上．2021行進路上的兩岸青年創新創業者─兩岸青年創新創意之漫談」沙龍活動。（圖／長寧區台辦提供）

▲▼「潮匯海上．2021行進路上的兩岸青年創新創業者─兩岸青年創新創意之漫談」沙龍活動。（圖／長寧區台辦提供）

▲▼「潮匯海上．2021行進路上的兩岸青年創新創業者─兩岸青年創新創意之漫談」沙龍活動。（圖／長寧區台辦提供）

被大陸網友暱稱為魔都的上海，是大陸最具經濟活力城市中的領頭羊，自詡海納百川的上海，也的確吸引了來自全中國大陸和世界各地的人們湧向這裡尋求實現理想的機會，這場對話「創新創業 」沙龍活動，就是為了讓這些擁有遠大志向和熱情的年輕人更快、更好的融入這樣一個充滿活力的環境，幫助他們一展長才。

出席活動的上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李德治呼籲台灣青年多到大陸走走看看，「抓住大陸發展機遇，一展所長，實現夢想，腳踏實地融入當地工作、生活。」他也希望兩岸青年多參與、多交流，這樣才能更好地融合發展。

▲上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李德治。（圖／長寧區台辦提供）

▲上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李德治。（圖／長寧區台辦提供）

在上海多年並自己創業的市台協長寧區工委會副主委張伯男也寄語青年朋友：「無論到上海的台灣青年是就業，抑或是創業，都建議要保持與時俱進的學習與求知習慣，敞開心胸，多聽、多看、多思考，在海納百川的上海創造實現自己的夢想舞台。」

▲上海市台協長寧區工委會副主委、知了讀書會發起人張伯男。（圖／資料照片）

▲上海市台協長寧區工委會副主委、「知了讀書會」發起人張伯男。（圖／資料照片）

在活動上分享自己創業經歷的「兩岸青年就業創業服務平台」發起人周勇告訴在座所有帶著渴望眼神凝傾聽的青年：「就業是自我價值的體現，而創業是社會價值的實現，希望很多人可以共用時代的紅利，找到自己的人生賽道。」

▲「兩岸青年就業創業服務平台」發起人周勇。（圖／長寧區台辦提供）

▲「兩岸青年就業創業服務平台」發起人周勇。（圖／長寧區台辦提供）

參與分享經驗的還有上海萌諾母嬰集團創始人暨副董事長程寶惠、上海芥箴健康諮詢有限公司(彩虹醫生)新媒體負責陸姿羽、上海鼎創匯創客空間管理有限公司創始人CEO劉斌、台灣玩樂主播郭人榮、和華東師範大學兩岸人力資源研究中心執行主任易淩峰，他們有些人在上海成功創業，也有些人在上海就業，他們暢談各自的經歷並回答在場青年們的提問。他們的經驗包括：到大陸求學結識老師和同學，融入新環境並獲取更多資源；更直觀和深入了解大陸的環境和人們的想法並累積人脈；通過跨界發展出新賽道、通過破圈認識更多來自大陸和海外的年輕人；如何在商業與興趣中尋找平衡；以及牢牢把握社會資本、創業資本、心理資本，為就業和創業做好充分準備。

▲五位來自兩岸的創新創業相關領域代表和與會青年分享「就業與創業」話題。（圖／上海市台胞服務中心提供）

▲五位來自兩岸的創新創業相關領域代表和與會青年分享「就業與創業」話題。（圖／上海市台胞服務中心提供）

這場活動同時也是上海廣播電台製作的一系列電台訪談錄活動之一，上海市台辦副主任陽禮華、長寧區委常委王羅清、上海市台協副會長王躍、上海市對外文化交流協會處長樂吉琳、上海人民廣播電台綜合管理部副主任袁林輝、長寧區工委副主委張伯男、台青代表陸姿羽等人，共同啟動「潮匯海上．2021行進路上的兩岸青年創新創業者─兩岸青年創新創意之漫談」正式開播儀式。系列訪談還將透過沙龍對話、線上交流與錄播漫談的形式，讓兩岸青年深入探討「漫談故宮的美」、「漫談海上文化」、「漫談上海創業」、「漫談人生只有一件事」等主題。

▲上海市台辦副主任陽禮華等人共同啟動系列活動開播儀式。（圖／上海市台胞服務中心提供）

▲上海市台辦副主任陽禮華等人共同啟動系列活動開播儀式。（圖／上海市台胞服務中心提供）

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