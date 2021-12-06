范雲、陳雪生因性騷擾案對簿公堂　出庭都拿高嘉瑜事件做文章

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委陳雪生去年被指涉在立院議場用肚子頂撞民進黨立委范雲背部，涉嫌性騷擾，陳反告范受訪說他是「電車癡漢」，以及誣指他在馬祖縣長任內性騷女部屬、是「馬祖王」等語，涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今開庭，范堅稱綜合親身經歷與多方資訊合理評論，陳反擊范別披著女權運動外衣傷害男性，法官諭知本月（12月）22日下午2時宣判。

▲立委范雲（左）被立委陳雪生告加重誹謗，出庭受訪表示痛心高嘉瑜的受暴遭遇。（圖／記者黃哲民攝）

陳雪生開完庭沒受訪，范雲受訪指出：「沒想到陳雪生委員，不僅沒有道歉，還加碼告我誹謗罪！」雙方在庭訊中也提到目前備受關注的立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，陳雪生嘲諷26個婦團都沒聲援高嘉瑜，「我都想送花給她（高嘉瑜）打氣！」范雲駁斥陳的說法，強調：「我有辦一個記者會，6、7個婦女團體，一起站出來！我們認為被害人沒有錯！」

范雲表示，針對親密影像、性私密影像可能被拿來勒索、威脅的行為，目前法律還有缺漏，她已提出完整的修法版本，等候行政院提出對案，必須盡快修法，「真的希望不要再有這樣的受害人出現！也希望加強性別平等教育。」

至於林秉樞與綠營多位要角有來往，包括段宜康等人，范雲強調不管林認識誰，「這件事（施暴案）是非很清楚，我所看到民進黨的立委，我們都全力聲援高嘉瑜委員！」高的遭遇讓大家都很痛心，「我們必須要一起譴責加害人！」，也希望大家不要二度傷害受害人。

本案源於國民黨團去年（2020年）7月杯葛總統提名陳菊出任監察院長，藍綠陣營在立院議場內爆發肢體衝突，范雲指控陳雪生趁亂用肚子頂她背部，被她制止還反嗆「不會懷孕」、「不是性騷擾」等語，事後更說她「別往臉上貼金」，並自稱「我又不是餓鬼」。

范雲另案提告，要求陳雪生賠償精神慰撫50萬元。陳雪生針對台北市政府決議性騷擾事件成立的處分提起訴願，今天9月訴願成功撤銷北市府的處分，陳另告范涉犯加重誹謗等罪嫌，內容包括受訪說他是「電車癡漢」、「恐龍時代的噁男」、習慣用這種方式（性騷擾）對待女性，甚至誣指他在馬祖縣長任內性騷女部屬，被害人敢怒不敢言，陳形同「馬祖王」等。

陳雪生開庭時多次宏亮指責范雲藉由女權運動「為所欲為」、「無限上綱」，網軍還打擊他，陳要求范舉證他在馬祖縣長任內性騷了哪位女部屬，他可以把馬祖婦女全都請來讓法官問，「我現在不在位，部屬應該敢說話了」，只要范能提出證據，「我就投降」陳並解釋范雲一在無妄指摘他性騷擾，他才憤怒反擊「又不會懷孕」，但「誰碰誰還不知道！」

范雲輕聲但堅持基於自己親身經歷，綜合其他立委與相關報導而被動受訪，做出合理評論，否認誹謗，請求判無罪，范並回應陳的律師追問「電車癡漢」的定義，表示引述網友的留言，電車就算很擠，也沒有擠到要碰觸他人身體，議場空間很大，更不需要「碰我的身體」，如果不小心，可解釋「沒那個意思」，而非加碼二度傷害，「侵犯別人身體還嘲諷羞辱」。