發財了！法國白朗峰登山客拾獲近千萬寶石　可拿走一半

▲依據法國規定，這批寶石會分成2份，一份收歸地方政府所有，另一份由登山客領回。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

阿爾卑斯山最高峰白朗峰（Mont Blanc）橫跨法國、義大利兩國，一名登山客2013年在法國境內拾獲價值約30萬歐元（約新台幣950萬元）的珠寶，趕緊轉交給警方。然而8年過去，仍然無法在印度找到這些遺失物的家屬，當地市長證實，珠寶將分成兩批，其中一批會給當初拾金不昧的登山客。

綜合衛報、BBC報導，這名登山客2013年拾獲一個金屬盒子，裡面裝有埋藏數十年的綠寶石、紅寶石及藍寶石等，據信是半世紀前一場空難的遺物。

時間拉回50多年前，印度航空（Air India）分別於1950年及1966年在白朗峰發生空難，總計2架班機墜毀。官員認為，登山客撿到的寶石，很有可能來自1966年從孟買飛往紐約航班的乘客遺物。

不過在這整批寶石被發現後，時隔8年仍未在印度找到寶石遺失人的家屬。法國阿爾卑斯山區沙木尼（Chamonix）市長浮倪爾（Eric Fournier）讚賞這名登山客拾金不昧的作為，「這些鑽石本周會分成兩批，每批價值約15萬歐元」，一份收歸地方政府所有，另一份由登山客領回。

►10歲創業「首月賣破550萬」！女童開玩具公司當老闆 拚5年等退休

►她2年狂換33男友 交往分手驚人紀錄曝光！同天和2男在一起

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast