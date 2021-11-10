雪山降初雪積3公分！登山客嗨翻天　雪管處：近年來最早一場雪

記者黃孟珍／苗栗報導

雪山降雪了！因受強烈東北季風影響，加上水氣充足，雪霸國家公園雪山三六九山莊以上降下約2到3公分薄雪，山上的登山隊伍大家都驚呼連連，興奮迎接今年入冬以來第一場雪。雪霸國家公園管理處指出，因北半球近來降溫，高山溫度更低，也是近幾年來最早的一次。

▲雪霸國家公園雪山三六九山莊以上降下初雪，雖只有2至3公分薄雪，但登山隊伍各個驚呼連連。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

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1名高山協作蔣先生在「雪霸國家公園登山資訊分享站」PO出影片，內容為「雪山主峰－圈谷下雪中」幾名山友頂著風雪拉起布條興奮拍照，驚呼聲此起彼落，也吸引許多網友按讚。更不忘提醒登山的民眾要備妥保暖裝備，注意安全。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，這場初雪來得特別早，東北季風強烈，今天雪山溫度降至零度以下，加上水氣充足，高山協作上午6點拍到降雪，三六九山莊以上覆蓋2到3公分的薄雪，中午過後山上溫度逐漸升高，也停止降雨也沒有再降雪。

陳俊山指出，往年雪霸國家公園雪季多在12月底或1月初左右，但這波強烈東北季風卻提早降下薄雪，只是未來天候可能偏向乾冷型態，後續是否降雪有待觀察。也提醒民眾，薄雪很快會融化，之後又因高山氣溫特性結冰，造成登山路徑濕滑，也請山友務必注意安全。

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