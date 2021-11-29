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4山客改路線困天長隧道！警消挖通落石救2人　2人返安全處待援

▲▼警消挖通隧道內崩塌落石救出待援2名登山客。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼警消挖通隧道內崩塌落石救出待援2名登山客。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行4人的登山隊伍預計於11月21日從奇萊登山口入山，25日經研海林道出山，經多日後4名人員尚未抵達花蓮地區，家屬擔心發生狀況向台中消防局報案。經台中消防局則轉報花蓮縣消防局後，花蓮消防局派遣7人的搜救隊伍29日下午已成功搜獲2人，另2人已在檜林保線所，將由林務局巡山員攜帶糧食至天池山莊等候接人。
   
經勤指中心經由與家屬通話了解各項資訊結果，確認該入山證申請和登山隊伍的登山計畫、與實際登山路線不符合，實際該登山隊伍是由中橫松雪樓處入山，天長隧道出，卻因隧道坍方遭土砂填滿受困，其中2人趕往檜林保線所求援。

▲▼警消挖通隧道內崩塌落石救出待援2名登山客。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防局第二大接獲案件後，一方面於壽豐分隊設立前進指揮所，並集結人力攜帶裝備至指揮所報到準備入山搜尋失聯登山客外；另一方面聯繫林務局南華工作站，請求派遣巡山員共同入山協尋。
   
除初步制定搜救計畫外，並連繫林務局與一些登山團體與人士，尋求資訊的解析與救援建議，由於最後一次通聯位置經中華電信查詢紀錄，在花蓮縣壽豐鄉林局木瓜山事業處98林班地。在各相關資訊查核確認下，研判該4位登山客的可能位置在五甲崩壁與天長隧道附近區域。

▲▼警消挖通隧道內崩塌落石救出待援2名登山客。（圖／花蓮消防局提供，下同）

已獲救2名登山客（右二、右三）與救援人員。
   
在28日下午家屬接獲山上失聯的人員電話聯繫，表示4人本已抵達天長隧道西側處，因隧道處的落石坍塌嚴重，且其中2人的體力有所不支，另2名登山客將所剩糧食留下，再行至檜林保線所處能通訊的區域。

當獲知失聯登山客的確切位置後，花蓮縣消防局則聘雇銅門部落的原住民獵人，帶領消防局二大隊的搜救人員一行7人從花蓮縣壽豐鄉銅門村進入山區，至天長隧道後挖建容一人經過的通道，經過天長隧道後，於奇萊路11K處接觸受困的2名登山客，在評估其身體狀況後，以衛星電話回報指揮所人員平安，並帶領人員往花蓮銅門方向出山區。

至於另2名在檜林保線所的登山客，則請花蓮勤指中心以電話通知，林務局巡山員攜帶糧食至天池山莊等候。此次救援任務能圓滿完成，有賴林務局與民間登山團體與人士的共同協助。

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