10歲創業「首月賣破550萬」！女童開玩具公司當老闆　拚5年等退休

▲皮克希年僅10歲就擁有自己的玩具事業。（圖／翻攝自IG／@roxyjacenko）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人10歲時還在吵著要爸媽買玩具，澳洲一名女童卻在10歲就創立自己的玩具公司，在母親的幫助之下，短短一個月進帳數百萬台幣，擁有一輛名貴的賓士豪車。她的母親自豪地表示，只要女兒想要，她可以在15歲就退休。

綜合《鏡報》、《紐約郵報》報導，10歲女童皮克希（Pixie Curtis）目前在雪梨就讀小學，今年在母親羅克希（Roxy）的幫助下創立玩具公司Pixie's Fidgets，推出包括台灣稱作「彩色滅鼠板」的按壓玩具等商品，第一個月就賺進20萬美元（約新台幣554萬元），每次開賣都被搶購一空。

事實上，皮克希還是嬰兒時，羅克希便以女兒的名字創立髮飾品牌Pixie's Bows，推出時髦的蝴蝶結、髮帶等飾品。羅克希提到，「令我最興奮的是，她這麼小就具備創業精神。儘管我被灌輸『必須成功』的觀念，但我從來不曾有過（創業精神）。」

皮克希創業的開始是受到母親啟發，但令羅克希真正感動的是女兒成為企業家的熱情和商業頭腦。羅克希說明，她為女兒做了這些安排，是為了讓她在15歲時就可以「想退休就退休」。不過，從皮克希目前對創業的熱忱看來，羅克希認為她不太可能這麼做。

羅克希經營公關事業有成，2012年與丈夫奧利佛（Oliver Curtis）結婚，住在一棟價值660萬美元（約新台幣1.8億元）的豪宅，今年8月送給皮克希和兒子杭特（Hunter）一人一輛價值14.1萬英鎊（約新台幣517萬元）的賓士豪車。

羅克希說明，「對我來說，最重要的是她和弟弟杭特上下學路上都能安全，所以我買了一輛車給她。當然不是她開，她和弟弟都會搭這輛車往返學校和其他活動。考慮到這裡的道路交通事故死亡人數，他們的安全太重要了。如果這代表需要一輛有額外安全保護的車，我願意這麼做。」

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