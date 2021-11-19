山友嫌排雲餐4菜2湯難吃「飯還沒熟」！玉管處慘遭反攻：不求進步

▲玉山排雲山莊一位難求 。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

有山友日前發文抱怨「排雲山莊的餐點一定要很難吃嗎？」飯沒熟、肉和湯不熱，菜色很不可口，引發論戰，網友傻眼痛批「餓死算了，挑勒？」「爬山搞得像郊遊」，登山客們則稱是「月經靠北文」無聊。玉山國家公園管理處則回應，可能是山區氣溫低、餐點容易變涼，已經要求廠商加強保溫。

山友18日透過「登山健行自組隊」臉書社團發文抱怨，排雲山莊的一餐350元的餐點飯沒有熟、湯不熱、菜不可口、米粉湯用泡的吧？加一塊肉絲、一塊雞肉也不熱，反映後山莊人員卻愛理不理。他直指餐點就是很難吃，「要加錢我贊成，但是也要有檜谷、嘉明湖的可口吧？很無言。」並拍下當天的菜色，顯示餐盤有香腸、肉排、花椰菜、木耳、水果，一碗飯和一碗海帶湯，以及一大碗米粉湯。

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▲登山客抱怨排雲山莊餐點「飯沒熟、湯不熱」。（圖／翻攝「登山健行自組隊」臉書社團）



玉山國家公園規定禁止任意炊煮，消息引發網友論戰，許多人痛罵「難吃不會自己背上去煮？」「山友水準就這樣而已，不意外」、「爬山搞得像郊遊」、「不爽可以不要吃」、「你可以不要買啊！」酸原PO「何不叫外送」、「所以爬山當然是吃美食用的」、「是上去享受美食還是體驗大自然啊？」「登山客怎麼都這種死樣子？」「肚子餓應該吃什都好吃吧」、「山上的高度，平地的要求，鄉村的服務，城市的要求，台灣奧客。」

也有網友認為「怎麼看起來比當兵吃的還爛？」「以前休息站食物也超難吃」、「誰說山上餐廳就不能好吃？」「九九山莊、檜谷山莊供餐都沒問題，就你排雲常被嫌」，反嗆「不求進步，這什麼第三世界思維ㄏㄏ」、「有付費還不能要求一定品質？也太奴」、「都花錢了，希望得到更好吃的有錯嗎？」「壟斷事業，沒有競爭就不會有高品質服務。」有人則推測玉山可能沸點比較低，「都2021了，怎麼好像很多人沒聽過壓力」、「玉山高道沒辦法煮飯？」

玉管處副處長盧淑妃回應，當天煮了2鍋飯，第二鍋飯可能比較涼，有煮熟，餐廚人員有試吃，可能是山友吃到表面涼掉、比較乾硬的飯，覺得沒煮熟，尤其入冬後山區氣溫更低，幾乎都是0度，提醒山友要盡快食用，同時也會要求廠商加強保溫措施。提醒民眾登玉山約定用餐時要守時，否則遲個10分鐘左右就涼掉，未來有問題可以立即反應，由現場人員處理。

排雲山莊是玉管處的山屋，坐落玉山主峰下的塔塔加遊客中心內，在海拔高度3402公尺的山中提供登山客餐飲住宿服務，一位難求，去年被作家劉克襄形容是「味如嚼蠟」後，玉管處決定重新調整菜色，從以往排隊打菜，升級成定食套餐，變成有肉類主菜+3樣配菜+水果+湯，還能配肉燥下飯，被不少登山客稱讚是高山五星美「山上本來就是有得吃就好，不用批評太多，但很感謝公部門有聽進去。」

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