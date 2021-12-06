彰化家暴男再爆虐死5貓　送養者揭受暴妻恐怖通話：講完就失聯

記者黃翊婷／綜合報導

彰化粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，一段踹飛繼子7次的影片曝光後引起眾怒。但早在今年8月就有網友在貓咪社團PO文指控，粘男已經虐死5隻貓，喝醉酒打死了就直接丟進水溝，王女事後打電話告知貓咪死訊時曾透露遭到家暴，後來還一度失聯，直到家暴新聞報出來大家才發現事情遠比預想的還要嚴重，「領養前這個人看起來很正常，哪知道會變成這樣」、「只能拜託大家不要再給他們領養貓咪跟狗狗」。

▲粘男曾回傳蜜柑的照片給楊姓網友。（圖／翻攝自Facebook／愛貓領養，下同）

楊姓網友今年8月初在臉書社團「愛貓領養」PO文中指控，愛貓蜜柑因為與家裡的其他貓不合，於是決定尋找領養人，粘男2月初主動聯繫說要領養，並自稱先前養過一隻貓，是自然老死的，剛好看到蜜柑要送養，妻子也覺得很可愛，願意負責餵養，因此想要領養，還說自己是一個小家庭，家裡有一個兒子等等。

楊姓網友聲稱，粘男帶走蜜柑之後，他曾去視察貓咪的狀況，一切良好，加上當初對方表明不想被打擾、會定期傳送蜜柑的照片，他也就放心了，沒想到只有初期傳來照片和影片，後來就一直拖延，直到7月29日凌晨王女也就是粘男的妻子打電話來，他才知道蜜柑很早之前就被虐待致死，「她跟我說虐死蜜柑已經是第5隻貓了」，而且她很怕貓，根本不可能由她來餵養。

楊姓網友提到，王女透露遭粘男家暴，是趁著報警、做筆錄的空檔打電話，「她說蜜柑已經被丈夫喝醉酒後打死，丟棄在水溝裡面了，但因為怕跟我說會繼續受到毆打，所以當下沒敢告知」、「之前養過幾隻貓也是被毆打致死，貓也不是她要養的，都是丈夫說要養的，丈夫之前一直要她觸碰貓，但她對貓有陰影，長期受到脅迫」；他反問為何要放任丈夫虐貓，對方回答，第二隻貓受虐時曾偷偷錄影，但被發現後不僅手機被摔爛，自己和兒子也遭到暴打。

▼▲粘男聲稱先前養的貓是自然老死。

楊姓網友說，當時王女決定報警家暴，問他要不要提告粘男虐貓，她願意當證人，雙方約好中午詳談，後來就聯繫不上人了，他只好親自找上粘男家，「他說他老婆已經消失一週，還把他的手機跟證件都拿走」，並不斷推稱不知道貓咪的事，把責任全部推給王女，「領養前這個人看起來很正常，哪知道會變成這樣」，由於手上沒有任何證據，粘男、王女的說詞都不一樣，還互相推託，他也只能先報警備案，「只能拜託大家不要再給他們領養貓咪跟狗狗。」

如今粘男因為一段踹倒繼子的影片曝光，掀起全台眾怒，這才有網友發現他過去虐貓的黑歷史，並紛紛留言表示，「天哪，6月底他還有私訊我要領養，幸好沒給他領養」、「如果他領養的貓都被他虐死，真的太可怕了吧！到底是不是人啊」、「太可惡了，會有報應的」。目前彰化縣動物防疫所已經接獲相關通報，後續會再對此進行調查。

▼粘男5日深夜被法院裁定覊押禁見。圖為他被送至彰化地檢署複訊。（圖／記者唐詠絮攝）

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