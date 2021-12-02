冷氣團發威「急凍番薯」！明晨下探10°C　回暖時間點出爐

▲受到輻射冷卻影響，台灣各地仍是早晚溫差大的天氣型態。（圖／中央氣象局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，今（2）日各地最低溫來到13至15度本島最低溫出現在臺南新化區10.3度，馬祖也出現了10.2度的低溫。中央氣象局指出，明（3）日天氣跟今天很類似，清晨仍然要注意輻射冷卻影響，各地低溫普遍都會來到12到14度。

中央氣象局指出，明天大環境為東北風，迎風面北部及東半部雲量較多，東半部地區有零星短暫雨，其他地方大多為多雲到晴。在西半部、宜蘭、花東縱谷空曠地區及近山區平地局部低溫會來到10度、11度，白天開始各地高溫都會回升到21到25度，特別要注意北部、東北部日夜溫差會來到6至8度左右，中南部及花東地區日夜溫差甚至接近10度。

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氣象達人彭啟明也表示，乾冷的環境會持續到禮拜六清晨，早晚要留意輻射冷卻的低溫，空曠地區的低溫將下探10度以下，天氣型態持續白天晴朗回溫，各地都可以看見陽光，禮拜六白天起冷空氣將逐漸減弱，氣溫將逐漸回升，週日、下禮拜一將會有鋒面通過，北部天氣型態轉為偶陣雨的天氣，而中南部則是相對穩定。

另外，今年第21號颱風「妮亞圖颱風」仍在持續成長，不過因為來自西北方的高壓相當穩固，對台灣的影響不大。

